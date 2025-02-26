兒涉殺警案坐爽牢 追易淑寬是否行賄

桃檢昨指揮廉政署發動偵辦，約談資深藝人易淑寬，調查釐清有無行收賄間監所情事。（翻攝自臉書）

2025/02/26 05:30

桃檢偵辦帶回4嫌疑人、3證人調查

〔記者余瑞仁／桃園報導〕資深藝人易淑寬兒子易寶宏因二○一四年犯下台北市夜店殺警案，被判處九年徒刑定讞入監，卻從台北監獄移往台東武陵外役監服刑，去年多次休假返家四處玩樂po網，引發被害警察同僚大嘆：「學長白死了！」各方質疑聲浪不斷，驚動法務部長下令徹查，易寶宏也被移往花蓮監獄服刑，台北監獄二名科員一度被調查後函辦；案件沉寂多時，桃園地檢署昨指揮廉政署發動偵辦，四名嫌疑人、三名證人被帶回廉政署訊問，其中易淑寬昨晚移送桃園地檢署複訊。

桃園地檢署指出，肅貪組檢察官昨指揮廉政署兵分七路發動搜索約談，其中一組人員前往資深藝人易淑寬位於新北市林口區的住處將她約談到案，至於易女涉案情形，由廉政署訊問後移送檢察官複訊釐清；台北監獄三名調查分類科、總務科人員被約談到案，另有包括易寶宏在內的二男一女以證人身分到案。

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據了解，易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程曾三度被打回票，最後一次獲准移往外役監，事件曝光後矯正署追查發現易寶宏曾有施用毒品紀錄，第四次申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄，卻未勾選毒品前科，讓他拿到滿分，形同保送外役監，相關承辦人員因此被行政處分，另函送廉政署調查。

案由廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，追查可能並非單純行政疏失，恐有收受不當對價貪瀆情事，檢廉昨天發動約談行動，約談易淑寬與北監承辦人員調查釐清有無行收賄情事。

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