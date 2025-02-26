為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    王涂芝咬出黃錦秋要她改口／黃拔官關鍵 愛徒自白一箭穿心

    赴88會館接受招待，檢察官王涂芝選擇吐實，另案審理。（擷自王涂芝臉書）

    赴88會館接受招待，檢察官王涂芝選擇吐實，另案審理。（擷自王涂芝臉書）

    2025/02/26 05:30

    黃王曾是關係親密的師徒

    〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕被控赴兩名洗錢大亨私人招待所飲宴的高檢署檢察官黃錦秋，與被黃一起帶去的新北地檢署檢察官王涂芝，曾是一對關係親密的師徒，但本案爆發後，王選擇全盤吐實，黃抵死不認，二人澈底撕破臉。由於王、黃供詞截然不同，王更咬出黃要她「改口」的驚人之語，故檢評會移送及本次懲戒法院所做判決，均認定是黃「無視客觀事證而做不相符的辯詞」，法官甚至認為黃「突顯對自我品行的要求低落」；換句話說，黃被拔官，關鍵正是前愛徒的供詞有如射向對方的猛箭，讓黃中箭落馬。

    法官︰黃自我品行要求低落

    高檢署及新北檢當初對本案行政調查時，黃錦秋否認前往八八會館，還透過LINE要王涂芝改口，黃雖是王過去尊敬的前輩，但王知道此事非同小可，決定將一切和盤托出，高檢署依此認定她配合及協助調查，違反檢察官倫理規範情節輕微；黃則被認定意圖卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

    王選擇吐實 黃抵死不認

    案子到了檢評會，檢評會根據調查內容認為，黃錦秋確有赴八八會館歡唱且未付費，違反檢察官倫理規範，從事影響影響司法尊嚴的社交活動，情節重大；黃要王涂芝改口部分，有「未廉潔自持，謹言慎行致力於維護其職位榮譽及尊嚴」情形且情節重大，請法務部將黃移送懲戒法院的職務法庭審理。

    王涂芝部分另案審理

    王涂芝部分，則獲認定她因信任黃錦秋，且出席者都是檢警人員，致警覺性降低，且她坦承面對調查，態度良好，認無懲戒必要。後來監察院仍彈劾黃、王二人，移送職務法庭，黃的部分併案後，本次先審結，王的部分另案審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播