王涂芝咬出黃錦秋要她改口／黃拔官關鍵 愛徒自白一箭穿心

赴88會館接受招待，檢察官王涂芝選擇吐實，另案審理。（擷自王涂芝臉書）

2025/02/26 05:30

黃王曾是關係親密的師徒

〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕被控赴兩名洗錢大亨私人招待所飲宴的高檢署檢察官黃錦秋，與被黃一起帶去的新北地檢署檢察官王涂芝，曾是一對關係親密的師徒，但本案爆發後，王選擇全盤吐實，黃抵死不認，二人澈底撕破臉。由於王、黃供詞截然不同，王更咬出黃要她「改口」的驚人之語，故檢評會移送及本次懲戒法院所做判決，均認定是黃「無視客觀事證而做不相符的辯詞」，法官甚至認為黃「突顯對自我品行的要求低落」；換句話說，黃被拔官，關鍵正是前愛徒的供詞有如射向對方的猛箭，讓黃中箭落馬。

法官︰黃自我品行要求低落

高檢署及新北檢當初對本案行政調查時，黃錦秋否認前往八八會館，還透過LINE要王涂芝改口，黃雖是王過去尊敬的前輩，但王知道此事非同小可，決定將一切和盤托出，高檢署依此認定她配合及協助調查，違反檢察官倫理規範情節輕微；黃則被認定意圖卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

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王選擇吐實 黃抵死不認

案子到了檢評會，檢評會根據調查內容認為，黃錦秋確有赴八八會館歡唱且未付費，違反檢察官倫理規範，從事影響影響司法尊嚴的社交活動，情節重大；黃要王涂芝改口部分，有「未廉潔自持，謹言慎行致力於維護其職位榮譽及尊嚴」情形且情節重大，請法務部將黃移送懲戒法院的職務法庭審理。

王涂芝部分另案審理

王涂芝部分，則獲認定她因信任黃錦秋，且出席者都是檢警人員，致警覺性降低，且她坦承面對調查，態度良好，認無懲戒必要。後來監察院仍彈劾黃、王二人，移送職務法庭，黃的部分併案後，本次先審結，王的部分另案審理。

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