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    威力彩開出20億 彩券行：彌勒佛「轉」運

    新北市樹林區「金發野彩券行」店內有一尊招財彌勒佛，業者心血來潮將其面向門外，當天竟開出中獎。 （記者陳奕劭攝）

    新北市樹林區「金發野彩券行」店內有一尊招財彌勒佛，業者心血來潮將其面向門外，當天竟開出中獎。 （記者陳奕劭攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕連續三十三期摃龜的威力彩，前天在新北市樹林區「金發野彩券行」開出一注獨得二○．○七億元的頭獎，是威力彩上市以來第六高獎金，另有二注貳獎；金發野彩券行業者方小姐分享說，心血來潮幫店內彌勒佛「轉身」，當天就開出大獎，為這位幸運得主感到開心。

    「金發野彩券行」昨天一早燃放鞭炮慶祝，員工張貼紅榜慶祝開出頭獎得主，除了二十億元的頭獎外，也開出二注貳獎，讓不少民眾上門買彩券與刮刮樂沾喜氣，期盼成為下一位幸運兒；彩券行熟客說，她買三注威力彩各中一百元，過年買二百元刮刮樂一張中一千元，這次兌獎之餘加碼買大樂透試試手氣。

    走進「金發野彩券行」，店內供奉著一尊笑臉迎人的彌勒佛，方小姐表示，過去從未開出過大獎，那天突然想說將平時面向店內的彌勒佛轉個方向，讓祂面向店外，沒想到移完後，連續開出頭獎與貳獎，創下驚人紀錄。

    外界好奇獨得二十億元的幸運得主有何特徵？方小姐說，中獎人尚未與她聯絡，也沒收到紅包，那幾天生意興旺，因為上星期四（廿日）晚上十點就開放購買廿四日開獎的彩券，衝著二十億來的人實在太多，所以不清楚得主的購買時間，也不會特地調閱監視器查看。

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