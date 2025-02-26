吊臂墜中捷1死15傷 2工人緩刑

台中地院判處拆卸吊臂的許姓與呂姓工人各1年2月與1年徒刑，皆緩刑3年。 （資料照，中市消防局提供）

2025/02/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○二三年五月十日，台中捷運沿線的興富發文心愛悅建案，施工用的塔式起重機伸臂掉落至中捷鐵軌，導致列車撞上，人權學者林淑雅當場死亡，乘客十五人受傷的重大事故，監察院並糾正勞動部職業安全衛生署、中捷公司，台中地檢署依過失致死罪，起訴不當拆卸吊臂釀禍的工人許偉沁與呂承泳，台中地方法院昨天（廿五日）各判處一年二月、一年徒刑，均緩刑三年。

賠償死傷者近4000萬

判決指出，上述建案是興富發建設公司推出，許男於案發時，擔任塔式起重機拆除工程的指揮手；呂男擔任機械操作員，二人於建案的卅一樓頂作業，卻違反「安全作業方法及標準作業程序」等規則，以慢速旋轉拆除機微調塔式起重機桁架位置（即斜拉），起重機伸臂被棘輪板手卡住插銷孔而無法脫離，又未依「拆除機說明書」等規定，即操作拆除機以逆時針旋轉，拖拉塔式起重機伸臂，造成拆除機伸臂（桁架）彎折破壞，喪失原有荷重能力，導致塔式起重機伸臂（桁架）下墜，墜落至台中捷運軌道釀成事故。

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台中地院指出，此社會重大公安事件，二人坦白認罪，除了一位加拿大籍傷者，因賠償金額認知差異而未和解外，二人已與人權學者林淑雅家屬與其餘傷者和解，呂男是依許男指示操作，許男應負較高的過失責任，量處徒刑一年二月，呂男則量處一年徒刑。

中院強調，二人賠償死傷者將近四千萬元，足以認定二人努力彌補損害，至於加拿大傷者的賠償，可透過民事訴訟解決，二人應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑三年，可上訴。

興富發應賠中捷2.24億

此案的行政部分，監察院以塔吊管理作為不足，糾正勞動部職安署與中捷公司；至於死者林淑雅的胞兄控告興富發等四家公司，檢方以罪證不足等理由不起訴；中捷損失部分，雙方去年一月仲裁出爐，興富發應賠償二．二四億元。

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