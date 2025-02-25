無照男遇警攔查冒冷汗 搜出泡泡瑪特毒咖啡及愷他命

2025/02/25 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕有竹聯幫明仁會背景的李姓男子，日前騎機車行經台北市大安區遇上警方攔查，因無照駕駛遭到開罰單，但就在警方準備扣車時，李男突然神情緊張、眼神飄忽不定有異狀，警方隨後在機車置物箱搜出多包泡泡瑪特（LABUBU）包裝、含有卡西酮成分的毒咖啡包及愷他命，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，廿二歲李男上周日騎著父親的機車訪友後，準備返回新北土城區住處，當時沿著台北市大安區敦化南路一段往南方向行駛，因停等紅燈時東張西望、神情緊張，巡邏警方發現有異隨即上前攔查，進一步確認身分後開出無照駕駛罰單，可處六千元至二萬四千元罰緩。

請繼續往下閱讀...

據查，警方準備將其機車移置保管時，李男突然冷汗直流、神情緊張，警方隨後告知要清點車內物品，李男眼見事跡敗露，便從置物箱拿出印有泡泡瑪特（LABUBU）圖樣毒品咖啡包卅一包及愷他命十三包，總毛重約一百七十公克的二、三級毒品，隨後被帶回派出所偵辦。

警詢時，李嫌稱毒品是在網路上購買，打算自己吸食，但警方懷疑李嫌說的話有所保留，不排除是「毒品小蜜蜂」，警方詢後，將其依違反毒品危害防制條例意圖販賣而持有罪嫌移送台北地檢察署偵辦，將持續追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法