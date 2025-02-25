求愛不成槍殺關渡鹹粥老闆娘 判20年定讞

求愛不成槍殺關渡鹹粥老闆娘，常客周俊男判20年定讞。（資料照）

2025/02/25 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市北投區知名「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，前年六月遭五十三歲常客周俊男，持改造手槍近距離射殺致死，一審、二審皆依殺人罪將周男判刑廿年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，周俊男離婚後獨居於北投，以送貨、打臨時工為生，前年三月他到鹹粥店用餐，與美貌的四十三歲潘姓老闆娘加LINE，明知潘女已婚仍賣力追求，遭嚴詞拒絕；隔月周男前往消費，加點一份炸豆腐，潘女卻先將炸豆腐給後到的客人。

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周男明知潘女已婚 賣力追求遭拒

周男自認遭刻意漠視，萌生殺機，六月十日下午一時許，騎機車到鹹粥店，近距離朝潘女左胸開一槍，潘女經送醫搶救仍不治，周男逃離現場，隔日凌晨在土地公廟被逮。

周男到案承認犯行，供稱是「為情所困」，但發現潘婦改變停機車的位置、換安全帽、突然休店，讓他胡思亂想而衝動開槍。潘夫出庭痛罵周是「惡人、色魔」，殺人還毀人名節，無法原諒，也擔心其出獄後對家人不利，請求重判。

一審士林地院認為周男雖認罪，但犯案後逃離，未如實交代槍彈來源，也未與家屬和解或取得原諒，無視國家重刑而殺人，不宜輕縱，依殺人罪判刑十五年，非法持槍罪判六年、併科罰金十萬元，應執行廿年徒刑。檢、辯皆上訴。

二審高等法院認為周男因追求遭拒而預謀犯案，一審已詳細審酌量刑，沒有違誤，駁回上訴。最高法院亦認同二審而定讞。

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