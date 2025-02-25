拖撞警所長害殉職 毒駕女殺人罪起訴 國民法官審理

拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩被依殺人等罪起訴。 （資料照）

2025/02/25 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕卅歲女子陳嘉瑩吸食含有依托咪酯製成的「喪屍煙彈（案發時為第三級毒品，去年十一月提升為第二級毒品）」後毒駕上路，拖行新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，並猛力貼撞環狀線捷運工地圍籬致死，新北地檢署昨依殺人等罪嫌起訴陳女，全案適用國民法官法，將由國民法官審理；販售依托咪酯給陳女的廿三歲毒販劉坤和，則被依最重可處七年徒刑的販賣第三級毒品罪起訴。

喪屍煙彈毒販也起訴

檢警調查，去年九月廿七日，陳女透過微信向劉嫌以三千元價格購買一顆煙彈，卅日吸食後仍駕車上路，當晚十時許，跑到新北地檢署等朋友。

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檢警調查，劉宗鑫巡邏經過新北檢，見陳女車牌已註銷且包包疑似藏毒，要求她下車但遭拒絕，隨即把手伸入車窗內抓住方向盤，防止她逃跑，怎料，陳女竟猛踩油門向前疾駛，拖行當時抓住她衣領、左手臂及車窗玻璃、沿途喝令她下車的劉宗鑫。

檢警調查，陳女涉以S型危險駕車，拖行約兩百四十五公尺後撞擊施工護欄，致垂掛於車窗旁的劉宗鑫後背撞擊護欄，受有頭胸腹背部、四肢多處外傷骨折等傷害，送醫不治死亡。

檢警兩小時後拘提肇事逃逸的陳女到案，經採集尿液送驗，發現安非他命、依托咪酯類等毒品成分均呈陽性反應，訊後聲押禁見獲准；檢察官林佳慧並指揮警方溯源追出劉嫌涉販毒，同樣聲押禁見獲准。

劉女否認有殺人犯意，檢方認定她有不確定殺人故意，依殺人、加重妨害公務、不能安全駕駛及妨害公眾往來等罪嫌起訴；至於她涉吸食安非他命，經觀察勒戒評估已無施用毒品傾向，處分不起訴，涉吸食依托咪酯因當時是第三級毒品，故屬行政罰。

依托咪酯已列第二級毒品

吸食依托咪酯類毒品肇事頻發生，行政院去年八月先將它改列三級毒品，十一月提升第二級毒品。

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