防黑幫吸收少年 警︰應採3措施斷根

台南警方專案小組人員到東區寵物店掃蕩蜥毒犯罪組織，逮獲以陳姓男子為首的12名幫眾。 （警方提供）

2025/02/25 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕過往黑幫為招募新血，常透過婚喪喜慶等活動來展現「實力」，兩年前的竹聯幫明仁會春酒引發社會譁然，導致催生修法完成「明仁會條款」，但此次台南市警方搗破同屬竹聯幫的弘仁會組織，顯見黑幫仍積極吸收新人，尤其是中輟生。對此，刑事警察局表示，中輟生遭黑幫吸收是相當複雜的社會問題，需採跨部會合作，才能從根源解決問題。

立法院前年修法完成「明仁會條款」，新法規定，對於以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織成員或與犯罪組織有關，在公共場所聚集三人以上，經警方舉牌三次不解散者，最重可判刑三年、併科三百萬元罰金；且所稱犯罪組織，不以「現存者為必要」，只要自稱黑道、甚至虛構幫派名稱，也屬於「明示或暗示」。

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據刑事局統計，近十年來少年犯罪人口，主要介於十五至十八歲，犯罪樣態前三名分別是竊盜、毒品、鬥毆；疫情過後則變成詐欺、竊盜、毒品，這些犯罪型態與遭黑幫吸收都有不小關聯。

警方認為，要防範少年遭黑幫吸收，應採三道預防措施，分別為針對兒少落實宣導，教育拒絕犯罪誘因；針對打架小錯不斷的行為偏差兒少、加強輔導或家庭支持，避免犯罪；對已觸法少年給予保護與矯治，密集輔導防止再犯。

不過，這些預防措施必須進行跨部會合作、分工，包括對沒就學少年職業訓練、輔導適應困難學生及中輟生、破碎家庭支持服務、法治教育等，才能有效解決少年犯罪問題。

此外，警方近年也發現黑幫犯罪呈現「犯罪首惡隱匿化」的現象，為壓制黑幫氣焰，警方兩年前已成立「掃黑專責隊」，藉由聚焦蒐證關鍵對象，溯源幕後首要分子、剷除其利益結構，來進一步刨除黑幫組織。

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