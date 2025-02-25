竹聯寵物店當堂口 「蜥毒」染黑校園

台南警方專案小組人員到東區寵物店掃蕩蜥毒犯罪組織，逮獲以陳姓男子為首的12名幫眾，起獲刀械、K他命與毒咖啡包等物證。 （警方提供）

2025/02/25 05:30

吸收少年販毒、詐騙、暴力討債 警逮12共犯

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警方掌握竹聯幫弘仁會在台南發展組織，三十二歲成員陳姓男子涉利用父母在台南東區經營的寵物店為據點，把觸角伸進校園、吸收青少年成員販毒、詐騙與暴力討債，曾率眾強押債務人到據點毆打成傷、逼簽本票。警方近日收網逮獲陳嫌等十二名幫眾共犯（含三名少年）及毒咖啡包、K他命、西瓜刀與斧頭等物證，依組織犯罪防制條例送辦。

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據了解，竹聯幫弘仁會台南分會過去曾在台南市區飯店餐廳包場張揚慶祝尾牙、春酒，且毫無忌憚從事販毒、詐欺犯罪，警方列為首要打擊目標，多次掃蕩後，該集團轉趨低調，組織經營改為利用各地宮廟、寵物店、洗車場等為據點作幌子。

警方追查發現，弘仁會成員陳男把犯罪組織取名「蜥毒」，意謂能買到蜥蜴與毒品，並利用寵物店樓上空間作為據點，把黑手伸進校園、吸收少年中輟生或缺乏原生父母照顧的年輕人，可住進該處所，利用少年心智不成熟、敢打敢拚、不考慮後果與刑責較輕的特性，吸收少年參與暴力犯罪。陳嫌曾率領旗下成員持西瓜刀、棍棒強押無力還債的債務人到據點毆打成傷、逼簽本票，手段兇殘、目無法紀。

南市警抄13據點 起出刀械、毒品

南市刑大偵二隊近日完成蒐證，會同警局少年隊等單位六十餘名警力，分持檢方、法院少年法庭的拘票、搜索票與同行書兵分台南多區十三處據點收網，查獲陳嫌等九名成年、三名少年共犯，並起獲五十一包毒咖啡包、K他命八包、幫派口號布條、教戰守則及西瓜刀、斧頭、砍刀等物證，訊後依違反組織犯罪防制條例將九名成年與三名少年嫌犯，分別移送台南地檢署與台南地院少年法庭偵辦。

警方專案小組還查知，此蜥毒犯罪據點內掛有「克己復禮」書法，出自於《論語．顏淵》：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。」有隱含天下歸於弘仁的意涵。警方強調，打擊瓦解犯罪集團，有助淨化校園與社會治安，不致遭到染黑。

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