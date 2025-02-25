手搖飲樓上闢大麻農場 毒品市價逾億

警方在手搖飲店樓上起出二五○株大麻活株，半成品近九百公克等毒品，市價逾一億元。（警方提供）

2025/02/25 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕彰化縣和美鎮一處手搖飲店，樓上竟然闢建大麻農場，警方據報利用清晨攻堅，先後逮獲傅嫌等四人，起出二五○株大麻活株，半成品近九百公克等毒品，黑市價逾億元。

植株可產75公斤大麻 足供40萬人次吸食

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警方表示，以單株大麻產量三百公克計算，扣案植株約可生產出七十五公斤大麻，以一次吸食約○．五公克重量計算，約可供四十萬人次吸食，所幸及時破獲毒窟，阻絕大麻毒品流入市面。

刑事局電信偵查大隊第三大隊去年偵辦一起詐欺和毒品案，向上溯源時，意外發現卅五歲傅姓男子表面上在彰化縣和美鎮的透天厝經營手搖飲料店，實際卻暗中在二樓種植大麻。

警方調查發現，傅嫌栽種大麻方法是上網自學，且曾經學過水電，因此憑藉水電背景私自接電，他以銅導線私接冷氣機二二○伏特電壓至燈具，將所竊取的電力用以維持大麻所需長時間特殊光照。

警方清晨六點多，荷槍實彈從頂樓攻堅，還通知台電人員到場逕行斷電，果然在二樓起出二五○株大麻活株、大麻乾燥葉半成品毛重近九百公克、大麻種子毛重廿三公克多，整層樓宛如一座大麻農場，毒品黑市價逾億元。

全案警方先後總共逮捕主嫌傅男和林嫌等三名共犯，傅嫌坦承犯行不諱，林嫌則否認有參與種植及販售大麻，全案依違反毒品危害防制條例、竊電等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方諭令傅、林二嫌各以十萬元交保候傳。

刑事局呼籲，大麻在我國屬於第二級毒品，除了製造、運輸、販賣、轉讓、栽種係屬重罪外，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽其所帶來的危害。

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