主嫌謊稱日咖啡職人冠軍詐3千多萬 新埔前清潔隊長 淪吸金共犯判刑

新埔鎮公所前清潔隊長盧煥城淪吸金共犯，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處一年十月。（資料照）

2025/02/24 05:30

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕桃園山錡公司負責人林永洋對外謊稱日本姓名是「小林永山」且是咖啡匠師、十四歲已獲全日本咖啡職人大賽冠軍，在中國有五億人民幣咖啡訂單，要到新竹縣新埔鎮契作咖啡，並以年息卅六％高利吸引外界投資，結果廿人受騙，投入資金共三千三百五十萬元，時任新埔鎮公所清潔隊長盧煥城與妻子也投入四百萬元，甚至讓兒子拜師學藝，自己也成為幫助犯，新竹地院依銀行法違法吸金罪判處林男徒刑四年半，與公司共被科罰金兩千兩百萬元，犯罪所得三一九四萬元沒收，盧男則判處一年十月。

年息36％高利誘投資 20民眾受騙

法官調查，林永洋在竹縣新埔鎮公所等處開投資說明會，謊稱從事國際販售咖啡豆業務，二○二○年營業額達九百萬美元，欲在新埔推廣契作咖啡，後續會賣咖啡豆到中國、澳洲，投資可以按月獲利、投資一至三年期滿返還本金，廿名民眾受騙匯款，林男共詐得三千三百五十萬元挪作他用，且於二○二○年八月起無法再支付紅利，被害人們才知受騙。

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盧煥城居中介紹 助主嫌違法吸金

時任新埔鎮公所清潔隊隊長盧煥城是法律系畢業，雖懷疑林男可能有違法吸金問題，卻仍居中代林男向投資人介紹，並轉交訂單分紅協議書等文件，幫助林男對外違法吸金。盧男去年已調任公所行政室主任。

法官審酌林男利用被害人的信任，以不實的國際大訂單，佯稱有高利率投資方案及捏造自身的高學歷、日本咖啡比賽冠軍等詐術手段，鼓吹加入投資，造成被害人財產損失重大。

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