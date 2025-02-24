彈藥庫士官長收回扣30次 連135元也要貪

基隆地院近日審結，認定阮姓士官長觸犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年，緩刑4年。 （資料照）

2025/02/24 05:30

貪污23萬判兩年 認罪並繳不法所得獲緩刑

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原任職於陸軍基隆彈藥分庫的阮姓士官長，擔任營區修繕及工程等公共工程案承辦人期間，與廠商掛勾，收取三十次工程回扣，共計二十三萬餘元。檢調偵辦時，阮姓士官長自知難逃法網，坦承犯行，繳回不法所得。基隆地院近日審結，依貪污治罪條例，判處有期徒刑兩年，緩刑四年。

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檢調查出，阮姓士官長於二○一七年六月至二○二三年八月間，將營區整建工程中無須公開招標的小型工程承包給特定的四家廠商，再從中收取回扣，回扣金額則為總工程款的一成，其中一筆不鏽鋼三通管連接工程，費用僅一三五○元，但阮男仍抽取一三五元回扣。

檢方查出，阮男先後共發包三十件工程，給四家工程行，等廠商請款完成後，再各自給付回扣給阮男，總計二十三萬餘元，業者得知東窗事發後，全數認罪，分別繳交國庫一至八萬元，並接受法治教育條件，最終獲緩起訴處分。

業者全數認罪 獲緩起訴

法官審理後認為，阮姓士官長被檢調約談時，坦承犯行，且繳回不法所得，但共犯三十罪，應分論併罰。另考量無證據證明因阮男收回扣，有影響工程正常進行或衍生其他不法情事，依法予以減輕其刑。

法官衡量阮男犯罪動機、手段且無前科，離開部隊後，須扶養兩名未成年子女，其中一人還患有重大傷病等狀況，共犯三十罪，判應執行兩年徒刑。經此偵審程序，當無再犯之虞，宣告緩刑四年，應向公庫支付十萬元。

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