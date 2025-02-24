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    首頁　>　社會

    中市原住民議員一家六口車禍 1死4傷

    台中市原住民議員古秀英（左圖，資料照）一家六口昨天上午發生自撞車禍，車輛嚴重毀損（右圖，民眾提供），古秀英的父親腦出血不治。

    台中市原住民議員古秀英（左圖，資料照）一家六口昨天上午發生自撞車禍，車輛嚴重毀損（右圖，民眾提供），古秀英的父親腦出血不治。

    2025/02/24 05:30

    涉嫌超載 失控自撞橋墩護欄

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市國民黨原住民議員古秀英一家六口，昨天上午由丈夫江世大開車，要下山到台中榮總探視當醫師的兒子，不料，行經台中市和平區東關路三段時，車子突失控自撞橋墩護欄，造成古秀英夫婦及其父母與六歲孫子等五人受傷，分別被送醫急救，其中，古秀英的父親腦出血、昏迷，經急救後仍告不治。

    古秀英9旬父不治 7歲孫女無大礙

    和平警分局表示，經調查駕駛未酒駕，車禍原因待進一步調查了解。至於一車六人涉嫌超載，將依道路交通管理處罰條例第卅條第三項處罰，可處三千元以上、一萬八千元以下罰鍰。

    古夫涉超載 最多可罰1萬8千元

    昨天上午九點多，古秀英議員一家六口由丈夫江世大開車，從和平往東勢方向行經東關路三段時，車子突失控撞上橋墩護欄，造成車上六人一死四傷。

    古秀英︰車子晃了一下就發生車禍了

    古秀英表示，當時她們正準備下山探視在台中榮總當醫師的兒子，她坐在副駕駛座，車子突然晃了一下，她也不知什麼原因就發生車禍了。

    據了解，古秀英的父親（九十歲）坐右後座，因撞擊致顱內出血、鎖骨骨折、氣胸、昏迷，被送往東勢農民醫院後，再轉送中國醫藥學院急救，仍告不治。

    其他家屬則轉送台中榮總，古秀英（六十三歲）右鎖骨骨裂，需住院治療；丈夫江世大（七十歲）疑撞擊後出現胸悶等症狀，目前也住院觀察；古母（八十二歲）右小腿撕裂傷已縫合，另肋骨骨裂，也住院觀察；六歲孫子右手骨折，需要開刀治療；七歲孫女則無大礙。

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