律師：恐考量遺產繼承問題而「不准死」

共諜遭通緝消失16年，家屬聲請死亡宣告，法官不准。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/24 05:30

〔記者王捷／台南報導〕男子莊硯全十六年前因涉共諜案而人間蒸發，台南地院法官認為莊男的失蹤有可能是為躲避刑責，所以駁回家屬對莊男的死亡宣告聲請；自然人失蹤如果到達一定期間，得依利害關係人或檢察官向法院聲請死亡宣告。這是一種為使失蹤人在失蹤前的相關法律關係得以終結，例如遺產繼承、失蹤人的配偶得以再婚等。

對於死亡宣告聲請，法院也可能駁回，如共諜案男子莊硯全。除了「死不了」，還有可能「死而復生」，國內最著名的案例是台籍日本兵史尼育唔，在日治時期被宣告死亡，在叢林躲卅年，又在一九七四年「復活」。

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律師洪銘憲說，發現失蹤者「復活」，只要撤銷死亡宣告就好。民事訴訟法第六四○條規定，法院撤銷死亡宣告後，當事人的法律身分會恢復，等同「重新變回活人」。這項判決對所有人都有效，不過，在判決確定前，其他人如果是基於善意、不知道當事人還活著，所做的行為仍然有效，不會受到影響。

舉例來說，如果某人在當事人被宣告死亡後，與其家屬或繼承人買賣財產，或進行其他交易，即使之後法院撤銷死亡宣告，這筆交易仍然有效，無須重新處理。

至於因為死亡宣告而繼承財產的人，如果法院後來撤銷宣告，就會導致繼承失效，依據同法規定，之前的繼承者需要歸還「目前還擁有的財產」，如果這筆財產已經用掉、賣掉，或是不在手上，就不必額外賠償，也不會追討過去已經合法處分的部分。因此，死亡宣告要撤銷很簡單，複雜的是背後繼承問題，撤銷死亡宣告後，如果失蹤者在法律上「復活」，其他人在「復活」前所做的善意行為仍有效，已經用掉繼承財產不必再賠，法官可能也會是擔心遺產繼承問題，才未輕易宣告死亡。

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