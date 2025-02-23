酒店大亂鬥15分鐘 咦!監視畫面全消失

警方調閱監視器後，帶回涉案四名男子，但雙方互相不提告訴。（民眾提供）

2025/02/23 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南一家酒店昨天凌晨發生糾紛，進而引發大亂鬥衝突，一名酒店幹部遭刺傷，所幸就醫後無生命危險，事件疑起於一名顧客要求簽帳遭拒，該顧客不爽引爆鬥毆。初步了解事發原因不複雜，也不算敏感，但讓警方傻眼的是，事發時段的店內相關監視器畫面，竟然全部失靈，連訂桌紀錄也消失；事後警方仍迅速逮捕四人，先依違反社會秩序維護法裁罰，目前尚無人提告。

訂桌紀錄也消失

警仍逮捕4人

據追查，事發時包廂內有數名客人先發生爭執，進而肢體衝突，主因是一名喝醉的顧客，不滿酒店幹部拒絕讓他簽帳，情緒失控大聲咆哮，甚至攻擊勸阻的其他客人，導致現場群毆，一度出現同桌五人聯手圍毆一人，場面混亂，而且這場衝突還從包廂內延燒至酒店門口，多人互毆約十五分鐘，驚動其他顧客及工作人員。

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酒店一名幹部試圖排解糾紛，上前勸阻時遭人持蝴蝶刀劃傷，幸傷勢不重，隨後自行就醫。醫院發覺患者受到刀傷，通報警方，警方立即前往該酒店調取監視器時，發覺畫面已被刪除，訂桌單據也不見了。

警方只好擴大調閱大樓及其他相關監視器，鎖定與事件有關的車輛，循線帶回四名涉案人；因雙方暫無提告打算，警方先依社維法相關規定處理。

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