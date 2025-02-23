電商假增資還賣福利幣 吸金1.2億

桃園地檢署已因違反證券交易法案件將黃姓男子提起公訴。（資料照，記者周敏鴻攝）

2025/02/23 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署追查一起電商假增資及自推虛擬貨幣的違法吸金案，查出黃姓男子二○一三年設立公司經營電子商務，資本額近三千萬元，二○一七年間向代書事務所借款一億元存入公司帳戶，辦理增資登記，並對外宣稱公司資本額近一億三千萬元，吸引民眾買其股份，涉嫌詐取四千二百餘萬元；黃男還明知所經營電商推出的「福利幣」，沒有市場流通價值，卻四處兜售，再詐取超過八千萬元，檢方偵結後依違反證券交易法等罪，將黃男提起公訴。

桃園地檢署追查，黃男成立公司，經營網路商城並自得推出福利幣，藉以向商家與消費者推廣銷售通路並賺取服務佣金。

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黃男先於二○一七年七月間向代書事務所借款一億元，等資金匯入他的公司帳戶，完成增資登記近一億三千萬元後，就將一億元還給代書事務所。

黃男之後多次舉辦說明會，對外宣稱公司的資本額大增、遠景看好，吸引民眾投入資金買股票，共計賣出四百五十六萬餘股，得手四千二百餘萬元，但他明知公司增資一億元股本是假的，卻以虛偽、詐欺或其他足致他人誤信的行為，未經金融監督管理委員會核准而發行股票，已經觸法。

檢方追查又發現，黃男經營網路商城推出的福利幣，與比特幣等虛擬貨幣截然不同，難以在公開市場上流通，卻仍要求員工銷售福利幣，甚至以福利幣兌換其他虛擬貨幣來償還債務，前後詐得超過八千萬元，認定黃男違反證交法等罪，將他起訴。

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