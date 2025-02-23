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    首頁　>　社會

    間接觸臀8次算騷擾 機車男大逆轉判刑

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    2025/02/23 05:30

    二審認為摸女子機車座墊具性別意涵

    〔記者王捷／台南報導〕台南市一名葉姓男子，三個月內跟蹤女子「小花」十一次，還藉機觸摸小花的機車座墊八次，被控違反跟蹤騷擾防制法。台南地院審理認為，摸坐墊與「性或性別」無關，判葉男無罪；案件上訴後，高等法院台南分院的見解不同，二審合議庭認為坐墊會接觸臀部，多次摸特定人的機車坐墊，具有與性別相關的意涵，逆轉改判葉男半年。

    一審認為無關性別判無罪 二審判半年

    葉男被控前年的七月至九月間，多次在小花任職的公司外逗留，甚至尾隨，女子母親察覺後告知女兒，小花調閱相關監視器檢視，確認葉男的行為異常又可疑，向警方報案。

    監視器畫面等事證顯示，葉男不僅多次於小花公司打烊時段，在附近徘徊，還將自己機車停放在小花的機車後方，除操作手機，也有觸摸小花機車坐墊等舉動，三個月間觸摸小花的機車座墊多達八次；警方依違反跟蹤騷擾防制法移送台南地檢署，檢方將葉男起訴。

    辯機車重心不穩才順手扶

    南院審理時，被告供稱觸摸機車坐墊是倒車習慣、或自己機車重心不穩時順手扶住旁邊的車輛，且他未與小花有所接觸，難以證明他跟蹤騷擾；被告還稱，多次出現在小花公司附近，是因為常去那邊的飲料、漢堡店買東西。

    南院法官認為葉男的行為可疑，但難以認定其目的與「性或性別」相關，小花是在母親提醒後才發現異狀，在此之前並未感到恐懼，無法認定葉男的行為已足以影響小花的日常生活或社會活動，依此判決葉男無罪。

    二審則推翻一審無罪判決，台南高分院認為葉男的行為具持續性，他多次於小花下班時段出現在對方公司外，頻繁在同一地點活動不是偶然，觸摸機車坐墊的舉動也非單次事件，而是反覆發生，且坐墊為騎士臀部接觸部位，具有與性別相關的意涵，非單純的身體支撐行為。

    合議庭法官指出，跟騷法的規範，不需要被害人在當下即有所察覺，只要對方行為已使被害人事後感到畏懼，並影響其生活，即符合犯罪要件；小花發現異狀後，出現精神壓力服藥治療，日常生活確實受到影響，將葉男判刑半年、得易科罰金。

    葉男3個月內11次跟蹤小花，並8次觸摸其機車坐墊，一審認定與「性或性別」無關判無罪，二審認為坐墊接觸臀部，具性別意涵。（資料照示意圖，非新聞當事人）

    葉男3個月內11次跟蹤小花，並8次觸摸其機車坐墊，一審認定與「性或性別」無關判無罪，二審認為坐墊接觸臀部，具性別意涵。（資料照示意圖，非新聞當事人）

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