道教補陰庫 法會金額數百元即可

道教一場補陰庫（補財庫）的法事金額低一些的，只要幾百元。一般大寺廟也常有免費的補財庫活動。圖為大年初五台北市松山霞海城隍廟舉行「迎財神、發錢母、添補財庫」活動，吸引許多民眾前往。（資料照，中央社）

2025/02/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕宗教上確有「補陰庫」之說，但做法會的金額並非漫無界限，高等法院台中分院合議庭詢問後，認為一場法事金額低一些的，甚至僅幾百元，而本案劉婦被索一場法事費用高達九萬元，顯與道教習俗不同，已屬藉詞使人誤信、陷於錯誤而交付財物的詐欺行為。

法官：一次收９萬非習俗是詐財

高等法院台中分院由審判長簡源希、法官林美玲與楊文廣組成的合議庭，於判決書中指出，宗教自由或民俗信仰是憲法保障的人權，但也不容假借信仰行犯罪之實，科學與司法雖難以介入宗教教義是否可信，但如果宗教的行為欠缺社會正當性，且是趁他人處於煩惱焦慮或不幸狀態下，以宗教行為（例如做法事）能解決問題等說法，壓制他人的理性思考，做出有損自己的決定，藉此取得不相當、不合理的財產，那就觸犯刑法詐欺取財罪。

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合議庭法官指出，道教信仰有「補陰庫」，是消災、赦罪、解厄、植福、進財的禮俗，適宜「補陰庫」的時間為天赦日、農曆大年初一、初四，三月十五日、六月初六、五月初五、七月十五日與十月十五日，法會金額少者僅需數百元。

合議庭認為，黃男宣稱每月要做法事，每次收九萬元，顯然與上述道教習俗不同，足以認定黃男利用人性弱點，以宗教力量迷惑劉婦，使劉婦陷於錯誤而交錢，黃男的目的、方法、結果，都欠缺社會正當性與相當性，詐欺取財的犯行甚為明確，應依法論罪。

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