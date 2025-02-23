砸1100萬「玩弄鬼神」補陰庫／婦補到債台高築 道士判刑

道教一場補陰庫（補財庫）的法事金額低一些的，只要幾百元。一般大寺廟也常有免費的補財庫活動。圖為大年初五台北市松山霞海城隍廟舉行「迎財神、發錢母、添補財庫」活動，吸引許多民眾前往。（資料照，中央社）

2025/02/23 05:30

月付9萬漲到22萬做法事

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子自稱關聖帝君的乩身，他向劉姓婦人宣稱「人也可以玩弄鬼神」，要「補陰庫」才能承接陽間財富，劉婦信以為真，同意每月給黃男九萬元不等做法事；黃還以劉婦已離世的父親需「地府通行證」、要修繕地府住處等各種理由，陸續向劉索款，劉前後支付一一○○萬元，竟是愈補愈窮，債台高築。被害人提告後，檢方認定黃男沒做法事，只出一張嘴，將他起訴，法院也認定黃男行為構成詐欺，判決有罪確定。

支付亡父地府通行證等

台中地檢署追查指出，黃姓噴漆工身兼道士，二○一八年向劉婦宣稱，可於新北市一家知名宮廟每月做法事「補陰庫（又稱補財庫），方能裝盛人間財富」，劉婦每月付九萬元，之後調高為每月支付十五萬、廿二萬元。

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劉婦一年要支出三百萬元，財務吃緊，二○二一年間告訴黃男：「我實在過不去了！」未料黃男反而告知劉，他到地府見到劉婦的父親有狀況，需要「地府通行證」、還要修繕地府房屋，而劉婦與其夫、女兒，也應建立「地府元神宮」助運，劉婦又支付九十多萬元。

想中斷法事被威脅會反噬

因黃持續向劉索要法事費，花錢如流水的劉婦債台高築，幾乎山窮水盡，被窘迫處境逼得想跳樓，告知黃男她想中止「補陰庫」，但黃男不放過劉婦，竟稱：「我知道這東西（補陰庫）的厲害，人也可以玩弄鬼神」、「中斷會遭惡鬼反噬」等語，後來劉要求黃帶她去看補陰庫的法事，黃不斷推託，劉憤而向台中地檢署提告。

噴漆工兼道士根本沒做法事

中檢查出黃男沒做法事，認定他詐財一一○○萬元，依詐欺罪起訴。台中地院審理時，黃男否認詐財，強調沒拿這麼多錢，並稱如果法事無效，劉婦豈會一再委託他。中院也認定黃男沒做法事，縱使有也是區區數場，是為了取信劉婦的繼續行騙而為，屬於犯罪計劃的一部分，將黃判刑三年，但估算詐欺金額為九七八萬餘元，宣告沒收。

二審時認罪和解 獲輕判

黃男上訴二審，改口承認行騙，強調已與劉婦和解，願賠償三二○萬元，且已支付一五○萬元。高等法院台中分院認為他犯後態度已改善，另有部分金額不能證明交給黃，從嚴計算詐騙金額為三七○萬元，據此改判刑一年六月、緩刑五年，要求被告履行剩餘一七○萬元的賠償義務，及提供一二○小時義務勞務，犯罪所得扣除賠償金額後，剩餘款須沒收，全案確定。

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