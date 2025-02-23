新北虐童父前科多 曾踹警、賣詐團帳戶

2025/02/23 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區日前發生兩歲的陳姓男童遭狠心雙親虐打案，男童的頭部受重創，昏迷中尚未脫險；涉嫌逞凶的男童父親吳嫌，以往的惡行也曝光，他曾因毆打父親、踹警察而吃上家暴、妨害公務官司，還冒名立委服務處主任、助理招搖撞騙，並找妻子同校的女實習老師出遊、言語性騷擾，被控告性騷擾、跟騷後還反控對方，也害了妻子丟了教職。

據了解，卅三歲吳男與卅歲陳女去年七月結婚，共同養育陳姓男童，男童原由女方的家屬照顧，近日才帶回吳男、陳女夫妻土城租屋處，結果就發生虐童悲劇，這對夫妻檔已被法院裁定收押。

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警方調查，吳男過去有許多劣跡，二○一七年曾涉嫌販賣帳戶給詐騙集團，花蓮法院認定是詐欺取財幫助犯，判處四月徒刑；二○二二年間，吳男在花蓮縣不滿對方超車，當街逼車、按喇叭、叫囂、打傷對方，妨害被害人行動自由，涉及強制罪被判處有期徒刑二月。

吳男到北部後，對外自稱是某不分區立委服務處主任、助理，妻子陳女在國小代課，夫妻邀一名女實習老師當伴娘，找實習師到吳嫌花蓮老家遊玩，期間不斷言語性騷擾，還邀女老師與他們夫妻共泡鴛鴦湯，女老師嚇得花容失色，北上後報案。

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