屏東長治農會傳賄選 1村長交保

2025/02/23 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕農會選舉第一階段農會代表、小組長選舉結果已出爐，即將進入第二階段的農會理監事選舉，長治鄉農會由於當權派敗選，在野的鄉長派大獲全勝，當權派為了能在第二階段翻牌，以一票十五萬元涉嫌買票，屏東地檢署指揮警調人員二十一日前往長治鄉搜索，帶回十餘人，其中繁榮村長白中村裁定五十萬元交保。

屏東地檢署於近日接獲屏東縣長治鄉農會代表選舉疑涉不法情資，隨即指派檢察官陳新君指揮屏東縣調查站、屏東警分局等專案小組人員進行蒐證，並於二十一日傳喚長治鄉繁榮村長白中村、潭頭村長李玉鴻及相關證人十餘人，並且查扣預備行賄之現金十五萬元，經檢察官訊問白姓村長及李姓村長後，認為涉犯農會法第四十七條對有選舉權之人行求交付財物而約定一定行使罪嫌，無羈押之必要，諭知村長白中村五十萬元交保，李玉鴻訊後請回，專案小組正持續追查相關不法情事。

請繼續往下閱讀...

據了解，這次長治鄉農會選舉，在野派大獲全勝，農會代表四十五個席次中，在野派拿下二十八個席次，當權派僅拿下十七席，相差十一票，當權派涉嫌以高價賄選企圖翻牌，但動作才開始就被檢調警人員查獲，全案正擴大追查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法