隱餐飲負責人勾神鬼女票務 高報酬為餌 詐臺雅前老董50億

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐欺臺雅集團已故董事長沈裕雄50億，雙雙收押。

2025/02/22 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕曾犯下二千多萬元詐欺案的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從二○一九年至二○二三年的五年內，以投資海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾五十億元；台北地檢署日前指揮調查局新北市調查處執行搜索，鄭男先遭收押禁見，當天未到案的羅女前天投案，也遭收押禁見。

投資機票獲利高 狂挖沈董資金

羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得二七三八萬餘元，因其話術高明，被認為是「神鬼女票務」；未料出獄後涉犯金額更龐大的詐案。

請繼續往下閱讀...

檢調追查，羅女與鄭男鎖定沈裕雄為目標，向沈誆稱海外高端客戶有大量機票需求，可從航空公司獲高額回饋金，投資報酬率最低卅八．八％，最高七十％，平均四十八％，他們還有特殊移民投資管道，誘騙沈投資，並將沈拿出的部分款項佯裝為利潤，引誘沈擴大投資。

家屬清查資產後控告 兩嫌收押

沈男前年十月過世，家屬清查資產後，控告羅、鄭以「投資機票」名義從沈騙走四十八億九千多萬元、以「移民投資」名義詐走五千四百萬元及美金八百五十萬元，共逾五十億元。

檢調本月十八日兵分六路搜索，羅女未現身，鄭男被押後，羅女前天由律師陪同到案，一併收押偵辦。

沈裕雄是臺雅集團前董事長，成衣製造業發跡，跨足不動產領域與金融領域，並成立臺雅國際慈善基金會低調行善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法