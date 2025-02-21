壽豐兄弟檔 出租山坡地供濫倒

花蓮壽豐一處山坡地遭地主提供給業者棄置事業廢棄物，且部分內容含有毒汙染源。（花蓮地檢署提供）

2025/02/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮五十多歲的陳姓兄弟，九個多月前把位在壽豐鄉私人土地及一旁國有山坡地，陸續違法提供給十個裝潢業者棄置事業廢棄物，部分還含有毒汙染源，花蓮檢警傳喚十三名被告到案，認為陳姓兄弟等六人犯罪嫌疑重大，諭知陳弟十萬元交保，陳兄與其他業者則分別三萬交保及科技監控。

兄三萬、弟十萬交保 檢動用科技監控

花蓮地檢署日前接獲情資，壽豐鄉某處私人土地及國有山坡地遭人棄置大量不明廢棄物，立即組成專案小組偵辦，十九日指揮警方，會同花蓮縣環境保護局，兵分多路前往十六處搜索，並傳喚涉案被告十三人到案說明，查扣十三台犯罪用車輛。

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檢警偵辦發現，私人土地的二名地主互為兄弟，為牟取不法利益，把自己的土地及鄰近的國有土地，提供給裝潢業者棄置事業廢棄物，利用三．五頓貨車甚至小發財車載運至月眉一九三線路旁棄置，不僅部分內含有毒化學物質，且時間長達九個月以上，恐破壞國土保育並造成環境汙染，影響生態甚鉅。

據了解，棄置廢棄物的土地範圍除陳男二人的土地，也包括第九河川分署、國產署、林保署花蓮分署的土地，且其中一人還住在裡面，並在一旁種植蔬果、飼養家畜，中間還有產業道路可以通行，警方初步目視整體土地範圍約花蓮美崙田徑場大，廢棄物則呈現四處各丟一些的狀態。

檢方表示，陳男等六人涉犯「廢棄物清理法」、「刑法」竊佔、「水土保持法」及「山坡地保育利用條例」等罪嫌重大。

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