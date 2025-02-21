今年首波全國掃蕩毒煙彈 破16分裝場

刑事局執行今年首波掃蕩「喪屍煙彈」行動，查獲39件54人，查扣煙彈333顆、毒煙油4.6公斤與各式毒品。 （記者邱俊福翻攝）

2025/02/21 05:30

阻3千多顆煙彈入市 喪屍毒人口 3成曾駕車肇事

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局為阻止以醫療用麻醉劑依托咪酯遭濫用製成「喪屍煙彈」毒品流竄，並頻頻毒駕造成交通事故，今年執行首波為期一個月的「全國同步查緝依托咪酯專案」行動，至本月十四日結束，共查獲依托咪酯類毒品案卅九件、五十四人，喪屍煙彈分裝場十六座，查扣喪屍煙彈三三三顆、毒煙油四點六公斤，估計相當於阻止黑市價近九百萬元的三四一五顆喪屍煙彈流入黑市。

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值得關注的是，刑事局表示，「喪屍煙彈」有別於傳統毒品自己傷身的既定印象，近期已發生多起毒駕導致他人傷亡、甚至不只一名警察殉職的重大交通事故，可說是「路上的潛伏炸彈、隱形的道路殺手」；經查被逮捕的五十四人中，有十六人、約三成的喪屍毒案人口，被查獲前皆有駕車肇事紀錄，雖尚未進行個案分析，但研判恐多半與毒駕有關，故全國積極掃蕩對避免毒駕造成國人傷亡，具有正面積極的治安意義。

破獲的案件中，刑事局偵二大隊第一隊上月十三日前往屏東高樹鄉查獲一處分裝場，卅三歲蔡姓男子突持辣椒水攻擊執法員警，員警對空鳴槍嚇阻後，一擁而上將他成功壓制，查扣依托咪酯煙彈九個、罐裝依托咪酯煙油二瓶，以及安非他命、消甲西泮（一粒眠）、分裝工具與改造手槍、空氣槍、改槍工具等。

另本月十四日也於花蓮市破獲一處透天厝分裝場，逮捕一對呂姓、許姓毒鴛鴦與車姓、林姓男子等四人，查扣逾一公斤的依托咪酯，以及海洛因、安非他命、大麻煙草與依托咪酯空煙艙、大批化學原料等贓證物。

刑事局中部打擊犯罪中心第四隊則在本月十二日於台中市破獲王姓男子設置的分裝場，經查王嫌取得依托咪酯成分煙油後，在住處添加各式水果口味煙油，再分裝填充至電子煙彈，除自用，還提供給友人，警方共查扣依托咪酯煙彈成品八十八顆，以及毒品梅錠、哈密瓜味梅錠、葡萄味梅錠、毒咖啡包等大批贓證物。

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