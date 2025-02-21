虐2歲兒瀕死 媽是國小代理師／「衣架＋菸燙」先推給舅公 狠父母再辯：只是管教

男童母親陳女（見圖）被送辦。（記者徐聖倫攝）

2025/02/21 05:30

〔記者徐聖倫、翁聿煌、黃子暘／新北報導〕檢警偵辦土城虐童案，前晚傳喚兩歲男童父母吳姓男子、陳姓女子，兩人先推責給舅公，後來偵訊時鬆口，表示有多次徒手或使用衣架「管教」孩子，身上的新舊瘀傷確實是他們夫妻所為。但兩人於偵訊時企圖卸責，不斷使用「管教」這個字眼，讓承辦員警無奈說：「都被管教到加護病房了！」對此說詞直搖頭。

警怒：怎有這種父母？

據了解，吳男與陳女去年結婚，夫妻一起撫養男童。男童經送醫診治，發現身上大小瘀傷遍布，甚至還有數個菸疤，目前昏迷指數只剩五，在加護病房觀察中。警方細查，吳男、陳女十八日上午七時出門時，僅幫孩子泡了一瓶牛奶，隨即便丟給孩子自己拿來喝，兩人就出門了，十二小時返家就發現孩子已昏迷。

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警詢時，針對孩子身上瘀傷、菸疤，吳男、陳女本來否認對小孩動手，隨後又改口稱對孩子有進行「管教」，警方細問下，兩人才承認曾多次徒手或使用衣架打孩子，但每每提到「打」這個字眼，兩人則氣急敗壞跳針稱：「是管教，沒有打！」

孩子四肢的菸疤，吳男則辯稱是他在吸菸時，孩子趁他不注意拿正在燃燒的香菸來玩，不小心自己燙傷的，陳女也附和丈夫此一說詞。整個警詢過程兩人不斷避重就輕、推諉卸責、態度乖張，讓警方氣得大罵：「怎有這種父母？」

狠父母收押

警方詢後，依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法等多項罪嫌，將兩人移送法辦。檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺昨說，已緊急安置男童，並對家長提出「獨立告訴」；新北市教育局也證實陳女是新北市某國小的代理老師，甫於二月一日到職，學校已將她停職，若違反「兒童及少年福利與權益保障法」等法令將立即解聘。

男童父親吳男（見圖），被送辦。（記者徐聖倫攝）

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