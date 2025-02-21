全國最大黃牛搶票集團起訴／撈4千多萬 夫妻求刑7年以上

劉旻岳與張依萍（圖中）夫妻檔組成為全國最大黃牛票集團，夫妻倆八年來不法所得高達四三五四萬餘元。（資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕劉旻岳與張依萍夫妻檔找來工程師、助理組黃牛集團，利用程式搶購熱門演唱會或運動賽事門票，再加價轉售，成為全台最大黃牛票集團，擁有破五萬人粉絲團。夫妻倆八年來不法所得二七七七萬餘元，若加上部分工程師自己「跑單幫」賣黃牛票，總計賣票一萬三千多張，集團不法所得高達四三五四萬餘元；台北地檢署昨依刑法行使偽造凖私文書及違反文化創意產業發展法等罪嫌，起訴劉旻岳夫妻及工程師、助理共十一人，並以劉旻岳夫妻惡性重大，求刑七年以上。

檢警調查，劉旻岳夫妻自二○一六年起見黃牛票的生意有利可圖，全職賣各類黃牛票，為了應付日趨龐大的業務需求，遂籌組搶票集團，陸續設立LINE群組，並在臉書等社群媒體宣傳經營「國內外演唱會門票代購」等業務，號稱全台最大黃牛票業者，擁有破五萬人粉絲團。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，劉旻岳掌管集團運作，招攬並指揮多名境內外工程師，利用假身分資料向拓元公司tixCraft，及一定發公司iNDIEVOX等售票系統註冊帳號，趁開賣之際以假資料，或利用「可同時傳輸上百筆假資料登入同一平台、自動選位及破解圖形驗證碼」的搶票程式，大量「刷票、掃票」，再依活動熱門程度、區域、排數、視野好外等因素，加價賣給國內外歌迷或球迷。

檢警調查，劉嫌夫妻自二○一五年起至二○二三年以上述手法搶購周杰倫、張惠妹、亞洲棒球錦標賽等演唱會或賽事門票，累計訂單三七九七筆、賣出八四九五張票，不法利益二七七七萬餘元，若加上部分工程師自己跑單幫賣黃牛票的不法所得一五七六萬餘元，合計四三五四萬餘元。

檢警去年發動搜索將劉旻岳聲押禁見獲准，檢方斥責劉旻岳夫妻所為嚴重擾亂國內文化及運動產業購票市場秩序，犯後推說只是代購、不知情，飾詞狡辯，視公平售票及市場秩序於無物，犯罪情節及惡性均重大，請從重量刑，定七年以上應執行刑。

劉旻岳（蒙頭者）與張依萍夫妻檔組成為全國最大黃牛票集團，夫妻倆八年來不法所得高達四三五四萬餘元。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法