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    首頁　>　社會

    黑幫誘青少年當車手 警：三級預防 跨部解決

    2025/02/21 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕近十年來少年犯罪人口逐年上升，刑事局預防科經分析這些觸法少年，主要於十五歲至十八歲之間，且從過去最多的竊盜觸法，近年來已變成詐欺少年為大宗，這些少年於輟學、無經濟來源，加上家庭破碎下，易遭詐騙集團、黑幫吸收，成為提領贓款的車手，或者出售人頭帳戶，欲解決這些少年犯罪問題，則採三級防範、跨部會合作。

    預防科表示，過去的少年犯罪人口，皆主要分布在十五歲至十八歲之間，當中十七歲至十八歲間，占超過三成為最多，犯罪態樣則以竊盜為主，其次為毒品、鬥毆案件；疫情過後，犯罪態樣開始改變，詐欺躍升為主要犯罪，其次為竊盜、毒品案件。

    經分析原因，這些少年犯罪人口大都是來自破碎家庭，以及九年義務教育後便未再升學就讀高中，造成十五歲之後，沒有繼續念書，又無法工作下，缺錢花用，非常容易遭詐騙集團、黑幫等吸收，被利用犯罪，步上歧途。

    因此，預防措施中，初級預防可針對兒少落實宣導、教育拒絕犯罪誘因；二級預防針對打架小錯不斷的行為偏差兒少，加強輔導或家庭支持，避免犯罪；三級預防則是對於已經觸法的少年，保護與矯治，密集輔導防止再犯。

    預防科建議，這些從拒絕犯罪、避免犯罪至不再犯罪的預防措施，必須由教育部、內政部、衛福部、法務部、文化部、原民會等等各部會專業分工，包括對沒有就學少年職業訓練、輔導適應困難學生及中輟生、破碎家庭支持服務、法治教育、親職教育等等，才能有效解決少年犯罪問題。

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