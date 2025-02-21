詐欺躍15~18歲少年犯罪大宗

內政部警政署副署長陳永利（見圖）昨在行政院會中提報「預防兒童及少年犯罪方案」，行政院長卓榮泰表示，政府將在四年內投入七十六億元經費，目標「少年觸法人數」逐年下降一％。（行政院提供）

2025/02/21 05:30

政院4年投入76億預防兒少犯罪 目標少年觸法逐年下降1%

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部昨在行政院院會報告「預防兒童及少年犯罪方案」，行政院長卓榮泰表示，政府將於今年至一一七年投入七十六億元經費，強化相關部會的橫向連結，共同建立完善的輔導網絡機制；而內政部並表示，詐欺已躍升為十五至十八歲少年犯罪大宗，內政部警政署提出兒少犯罪三級預防策略，目標是「少年觸法人數」逐年下降一％。

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卓榮泰說，近十年來，少年犯罪人口率呈現上升趨勢，以十五歲至十八歲為主，因未繼續就學，易遭不良集團幫派拉攏落入犯罪陷阱，請各相關部會規劃十五歲至十八歲少年追蹤輔導及協助方案，特別要讓弱勢少年脫離不利處境。

卓榮泰表示，預防兒童及少年犯罪方案，將於今年至一一七年投入七十六億元經費，而為「整合全國兒少政策，強化兒少多元支持」，請副院長鄭麗君偕同政委陳時中及史哲，與相關部會召會研商律定政策專責機關，妥適規劃相關策略與作法，從源頭改善兒少處境。

內政部長劉世芳另指出，詐欺已躍升為十五至十八歲少年犯罪的大宗，未來將強化跨部會合作、統籌相關機關的各項資源，建立完善的輔導網絡機制外，並從中建立輔導歷程資料，作為策略研擬或研修檢討依據。

警政署副署長陳永利表示，將採跨體系、多機構、分級分工架構處理原則，建構三級預防策略，目標是「少年觸法人數」逐年下降一％。

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