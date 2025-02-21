台版地面師》詐團對接地政士、放款公司 狠詐5人6千萬

刑事局偵四大隊第二隊前日搜索逮捕行動，查獲柯崴捷為首的詐騙集團17人到案。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/21 05:30

〔記者邱俊福、張文川／台北報導〕以男子柯崴捷為首的集團，涉與境外假投資詐騙集團合作，協助將已被騙光錢財的被害人，再介接給從事放款的台南知名「台信」資產公司、地政士，誘騙被害人設定抵押不動產借款，繼續榨乾被害人的全部資產，至少有五名被害人遭詐六千萬元，且清查有一二五名潛在被害人。刑事警察局偵四大隊第二隊逮捕柯男等十七人，檢方複訊後昨將集團核心柯男等三人向法院聲請羈押獲准。

誘騙質押房產借款榨乾被害人 逮17人收押3人

請繼續往下閱讀...

警方調查，四十四歲柯男夥同項姓、許姓男子等人組成不法集團，專門跟隱身境外的假投資詐團合作，俟被害人遭詐團境外話務機房誘騙投資虛擬貨幣、金條等，將現金等動產詐取一空後，再由話務機房以「快速過件、高額借貸」話術誘使被害人設定抵押名下不動產，接著將案子轉給柯男，由柯冒充代書，引介被害人給「台信」資產公司或張姓地政士，設定抵押名下不動產借款。

「台信」資產公司或張姓地政士取得抵押借款的現金後，立即交給詐團，從中賺取每件代書費數千元、車馬費一萬元、及百分之六服務費，事後被害人無力償還借款，便將房產法拍，「吃人夠夠」的行徑非常惡劣。

警方調查發現，「台信」資產公司是向蔡姓地政士租賃執業牌照，再派旗下員工擔任地政士雇用的登記助理員，藉此協助被害人辦理設定抵押不動產借款。據了解，在內湖科學園區工作的陳姓被害人，去年遭詐團騙光現金後，便被轉介給「台信」資產公司，將房產抵押借款五百萬元，共財損一二三一萬元，如今房產面臨法拍；陳男得知遭詐後，約出車手假意要再次面交現金，車手現身時發覺警方埋伏，一度駕車衝撞警察逃逸。

警方鎖定柯男集團蒐證，前天展開搜索、逮捕行動，查獲十七人到案，同時查扣車輛、一四七萬元現金、偽造的設定抵押文件及私章、地政士執業執照、電腦等贓證物，訊後依加重詐欺、重利、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，全案持續追查共犯中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法