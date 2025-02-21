主管畜牧場許可 涉收賄 南投農牧科長謝在郎 收押禁見

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎（持麥克風者）涉收賄，南投地院裁定收押禁見。（資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎，因主管畜牧場許可等業務，涉收受賄賂，辦公室遭搜索，檢方查扣相關證物，並傳喚數名業者，經南投地檢署檢察官複訊完畢，謝因涉犯貪污治罪條例重罪，且有串滅證之虞，南投地檢署聲請羈押禁見獲准，謝的收賄金額持續由檢方調查中。

辦公室被搜索 檢方查扣證物

南投縣府農業處農牧防疫科長謝在郎，主管的是畜牧、養雞場的管理與審查許可，以及植物病蟲害等業務，遭檢舉在業者申請許可或有變動、換發許可證時收受賄賂，檢調經一段時間的蒐證，十八日前往南投縣府農業處搜索謝的辦公室，並傳喚一名技士和多名業者，檢察官十九日凌晨複訊結束，技士九萬元交保，業者請回。

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謝在郎因涉犯貪污治罪條例的利用職務收受賄賂罪，處七年以上有期徒刑，屬符合羈押要件的重罪，加上有串滅證之虞，因此向南投地院聲請羈押禁見謝在郎獲准。

任科長多年 收賄金額待調查

據透露，六十一歲的謝在郎，擔任縣府農牧防疫科長多年，原本三月份要退休，其涉嫌收受賄賂的時間還不明確，收受賄款金額也不清楚，持續由檢方偵辦中。而縣府並未接獲謝員涉貪檢舉，但外界曾有捕風捉影的傳聞。

謝在郎被收押禁見後，農業處農牧防疫科長一職將由縣府人事處簽文核請派代科長人選。縣府強調，公務員根本不能收受賄賂，未來將會責成政風處進行廉政法令的宣導、員工貪瀆不法的預防，並積極發掘及處理檢舉案件。

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