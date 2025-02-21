知名購物電商帳戶 姊弟高價轉租對岸 中國低價違劣品 檢警攔阻銷台

夏姓姊弟承租知名電商帳戶，再高價轉租給中國商家，將低劣、甚至違禁商品傾銷台灣。（橋檢提供）

2025/02/21 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕近年網路上充斥行銷中國商品的廣告，檢察機關進一步發覺有業界不肖者先承租知名購物電商帳戶，再高價轉租給中國商家，藉此將低劣、甚至違禁商品傾銷台灣，若不遏止，恐造成國安危機，且具有高度洗錢、地下通匯的風險。

社群招攬商家 查扣822人頭戶

橋頭地檢署高度重視，指揮全力蒐證，檢察長張春暉指派主任檢察官鄭子薇與高雄市刑警大隊組成專案小組，並與國稅局合作偵辦，鎖定位於高雄市的澐欣公司，透過社群網路刊登廣告，將公司承租的大批知名購物電商帳戶轉租給中國商家，低價將中國商品銷台；檢警搜出高達八百廿二個人頭帳戶，拘提澐欣經營者夏姓姊弟，依違反洗錢防制法、稅捐稽徵法等罪移送法辦。

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中貨銷台 有洗錢等國安風險

橋檢指出，去年十月間發現網路上出現租借知名購物電商網站的廣告，專案小組蒐證後，本月八日搜索夏姓 經營的澐欣公司，查出兩人在網路上發送廣告，以每月每帳戶台幣一千五百元代價徵求租用該電商帳戶，實則將租來的帳戶，另以三千五百元至八千元不等價格轉租中國商家，讓中方有機會直接將低價或違禁商品上架傾銷台灣，此舉不僅讓買到中國劣貨的台灣買家求償無門，還增加警方查緝違禁商品困難，以及大幅升高洗錢、地下通匯等風險。

夏姓姊弟到案後否認犯行，但檢警根據查扣的八百多份帳戶租賃契約書，估算兩人轉租不法所得至少四百萬元，訊後交保候傳，基於後續偵查需要及防逃，限制被告出境、出海。檢方持續清查出租電商帳戶相關不法行為，避免第三方支付成為洗錢管道。

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