宜蘭女警控同事性侵、動粗 男稱全忘了

宜蘭某派出所傳女警驗傷控男警暴力性侵，全案移請宜蘭地檢署偵辦。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭傳出男警性侵女警案，據了解雙方互有好感但並非男女朋友，女方指控十八日凌晨在租屋處遭男方暴力對待與性侵，當日早上赴醫院驗傷。宜蘭縣警察局獲報介入調查，男方否認性侵稱「酒後全忘了」，全案已依涉犯傷害及妨害性自主罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦。

該女警廿一歲，從警一年；與疑涉案從警兩年的廿七歲男警，在同一間派出所服務，兩人均畢業於警專，是學長、學妹關係，平時互動佳但未交往。

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據了解，十七日晚間兩人與友人餐敘飲酒，男方疑不滿遭女方冷落，懷疑另有愛慕者，十八日凌晨回到女方住處後，兩人發生口角，男方疑似求歡遭拒，仍強行逼迫女方就範，女警事後不甘受辱，一早前往醫院驗傷，指控被男方毆打、性侵。

警方接獲醫院通報後展開調查，男方稱雙方是男歡女愛，對於女方指控，以酒醉搪塞忘記、否認性侵；但女警雙臂明顯有瘀青及勒痕；男警已調離原服務單位，被依傷害、妨害性自主罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦，女警則續留原單位。

宜蘭縣警察局表示，針對男警疑涉傷害、性侵之事絕不護短，後續將視調查結果懲處，也會追究相關考核監督不周責任。

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