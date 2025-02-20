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    濫倒千噸廢棄物 環保蟑螂集團37人落網

    宜蘭員山被棄置廢棄物情形。 （宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭員山被棄置廢棄物情形。 （宜蘭縣環保局提供）

    2025/02/20 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉等地被人濫倒廢棄物，宜蘭地檢署偕同縣環保局溯源追查是來自新北市，並發現是集團式犯案，濫倒量達上千噸，不法獲利三千多萬元。檢方去年十二月查獲廿五人涉案，收押其中二名主嫌後，前天再發動第二波搜索，有十一人分別被以三萬至三十萬元不等交保、一人請回，目前全案被告累計三十七人，堪稱「環保蟑螂集團」。

    不法獲利三千多萬元

    宜蘭檢方去年十二月指揮警、調、新北市及宜蘭縣環保局等單位，兵分多路於新北市及宜蘭縣等廿二處搜索，查獲跨縣市環保犯罪集團，王姓、洪姓主嫌被依違反廢棄物清理法收押，另廿三人交保。

    前天的第二波行動，專案小組出動七十多人，分別於宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、台南等地共十八處展開搜索，傳喚十七名工程行負責人及車輛司機；其中五人為證人，其餘十二名被告訊後交保、一人請回。

    本案同時查扣非法載運廢棄物車輛及挖土機等機具五輛、手機五支和電腦一台，連同首波搜索總計查扣十五輛車。

    由於被告眾多加上屬跨縣市犯罪，檢方抨擊猶如「環保蟑螂集團」，作案手法是由部分貨運車輛以合法掩飾非法，平日載運高價貨物或自高山運送蔬菜至果菜市場後，卻以「回頭車方式」配合廢棄物仲介業者載運廢棄物隨意棄置。

    經清查，新北市蘆洲區、板橋區以及宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、宜蘭市及礁溪鄉等公私有地，均被犯罪集團非法棄置，數量上千噸，檢方核算不法獲利三千餘萬元。

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