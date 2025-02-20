被害人嚇病住院 臥底律師回報詐團繼續騙

桃園市副市長王明鉅說明被詐騙的被害人是他的親戚。（記者周敏鴻攝）

2025/02/20 05:30

詐桃園副市長親戚 主嫌、律師從重求刑

〔記者余瑞仁、邱俊福／綜合報導〕以竹聯幫信堂分子蕭宇廷為首的詐騙集團，犯行中的一名受害人是桃園市副市長王明鉅的女性親戚，不僅將市價六千多萬元的房地抵押給詐團找來的金主，僅質借三千萬元，且其中一千五百萬元也被騙走，全部損失合計六千五百萬元。

這個黑道詐團可惡之處不僅如此，當被害人被詐團安排的假檢、假警等多名假冒的政府人員密集聯繫轟炸，指其捲入洗錢案、帳戶恐被查扣等，天天過著擔心受怕的日子外，終因精神壓力太大致生病住院，詐團卻仍不放過她，由詐團律師查出她的住院處及病況，讓詐團得以制定後續行騙策略，這才騙走一千五百萬元。

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辦案人員表示，這起詐騙案是當前主流詐騙手法之一，詐團不僅吸收不肖律師加入，更吸收民間放貸的掮客與金主加入，一次性將被害人一生積攢的心血榨乾，犯行惡劣、危害巨大。

本案的犯行過程中，儘管警方查獲車手發覺她可能受騙，先行聯繫婦人及通知其子女阻詐，但婦人不信警方與子女，反而回頭聯繫詐團，由詐團安排「臥底律師」陳冠宇繼續騙局。

陳冠宇明面上安撫婦人，暗地卻將婦人生活習慣、以及因擔心害怕而生病住院等訊息回報詐團，讓詐團擬策繼續撩動婦人情緒及安排掮客、金主，最終讓婦人將價值不菲的房產抵押換現，再由車手取走其中一千五百萬元，若非婦人至此終於醒悟，恐怕連最後僅剩的另一千五百萬元也不保。

檢察官起訴指出，主嫌蕭宇廷在婦人被詐情事即將敗露之際，仍指派律師讓婦人誤認有律師處理得以放心，從中騙走一千五百萬元，向法院具體求處蕭男五年二月徒刑；陳冠宇身為律師卻與詐團同流合汙，求處二年以上徒刑。

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