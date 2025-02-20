2歲童命危 父母、外曾祖輩疑涉虐

2歲男童命危疑遭虐，全案釐清中。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/20 05:30

出門只給一瓶奶 娃獨自在家12小時昏迷

〔記者徐聖倫、翁聿煌／台北報導〕新北市驚傳嚴重兒虐疑案，前晚一對父母通報稱兩歲兒子昏迷不醒，送醫急救後情況危急，已住進加護病房。警方初步調查，男童送醫時身上有多處新舊瘀傷，男童父母供稱，孩子在外曾祖父母家受虐，但警方查出這對父母過去也被通報疏於照護孩子的紀錄，且被通報當天，二人竟把孩子獨自丟在家中十二小時，全案調查中。

據了解，卅三歲吳姓男子與卅一歲陳姓女子育有兩歲兒子，男童前一陣子暫由陳女父母、也就是孩子的外曾祖父母照顧。本月十四日吳男、陳女將孩子從新莊接回土城區公寓住處自行照顧，沒想到接回家才四天，傳出男童嚴重受傷。

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夫妻稱孩子在外曾祖父母家遭施暴

吳男、陳女指稱，前天上午因工作緣故無法照顧孩子，泡了一瓶牛奶後，夫妻將孩子留在家中即去上班，當晚七時許返家後發現孩子昏迷，即刻通報一一九協助送醫。醫院診治發現，孩子身上有多處新舊瘀傷，情況危急不樂觀，急救後送加護病房持續觀察。

吳男夫妻供稱，他們返家時發現孩子掉下床，至於身上的瘀傷是孩子在外曾祖父母家遭施暴，施暴者是陳女的舅公；警方已著手調查，全案朝傷害、違反家庭暴力防治法、兒少法等罪嫌偵辦。

新北市家防中心表示，男童過去沒有遭到家暴的通報紀錄，目前傷勢嚴重陷入昏迷，正在醫院急救處理；現認定本案是重大不當對待兒童案件，但幼童父母否認動手，指孩子是在外曾祖父家遭施暴，故全案須再調查釐清，目前以幼兒的醫療照護為優先考量，不排除啟動緊急安置。

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