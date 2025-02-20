閃兵團助王大陸騙免役手法曝光／教憋氣、找人頂包 假裝高血壓

王大陸有到醫院檢查，仍未取得免役資格，事後坦承犯行。 （資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢警偵辦藝人王大陸涉透過陳姓男子為首的不法集團協助，裝病取得不實病歷免服兵役案，發現此不法集團手法相當狡猾，先傳授這些役男在體檢前，以憋氣或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，獲得返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病的患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此來取得重度高血壓證明，進而獲判定免役資格。

檢警追查，過往役男若因病想爭取免役，須在指定醫院體檢，若是患心血管相關疾病，也要在院內反覆測量，直到醫生認定屬重度高血壓等情況，才不用當兵，後改成返家配戴廿四小時血壓監測儀器測量，陳嫌等人看準這個漏洞，趁機大撈一筆。

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據了解，陳嫌等人曾幫一名役男裝病免役成功後，透過「好康逗相報」並給予介紹費等手法，逐步拓展客源，向想裝病躲兵役的役男收取十萬元至卅萬元不等費用，疑傳授他們體檢前以反覆長時間憋氣或全身肌肉繃緊等方式，讓體檢測量時血壓異常進而配戴儀器。

等役男返家後，再聘僱有高血壓或心血管疾病患者頂替，此時監控的血壓心率數據就會異常，進一步取得重度高血壓診斷證明。據悉，知名藝人王大陸也透過介紹結識此集團，對方見他是藝人，開價一百萬元「指導費」傳授躲避兵役技巧，王大陸雖有到醫院檢查，仍未取得免役資格，事後已坦承犯行。

閃兵集團三成員收押禁見

檢警前天兵分十四路搜索，拘提三名集團成員及王大陸等十名役男，複訊後依妨害兵役治罪條例的「意圖逃避兵役以不正方法變更體位」罪嫌及刑法使公務員登載不實罪嫌，諭令王男十五萬元交保，其他九名役男三萬元至十萬元不等金額交保，聲押禁見李男等三名集團成員獲准；陳男已於一月被收押禁見。

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