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    首頁　>　社會

    警提醒遇詐 竟求助詐團律師 桃園副市長親戚 遭騙6500萬

    桃園市副市長王明鉅證實，他的親戚被詐騙集團盯上，遭騙走鉅款。（資料照）

    桃園市副市長王明鉅證實，他的親戚被詐騙集團盯上，遭騙走鉅款。（資料照）

    2025/02/20 05:30

    假檢警先騙現金黃金 再誘騙抵押房產

    〔記者余瑞仁、邱俊福、周敏鴻／綜合報導〕以竹聯幫信堂份子蕭宇廷為首的詐騙集團，去年鎖定一名上年紀婦人，先以「假檢警」手法騙走現金和黃金，再誘騙抵押房地，此時中部警方逮捕集團車手，發現婦人上當，提醒她報案，婦人卻向詐團求助，在詐團律師指導下，仍將房產質借三千萬元後，再被騙走一千五百萬元，合計受害六千五百萬元。

    3被害人遭詐9千萬 檢起訴詐團10嫌

    桃園地檢署陸續拘提集團成員，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴詐走房產質借款的主嫌蕭宇廷、律師陳冠宇、地政士助理、金主等十人。

    檢警初步清查有三名被害人遭詐近九千萬元，受害最深的婦人是桃園市副市長王明鉅的親人。王明鉅受訪表示，受害者是他的親戚，親戚的子女都已成年，他也是看新聞才知道，尊重司法調查。

    涉多項詐欺的蕭男，去年八月遭桃園市龜山警分局逮捕，查知他是詐團在台幹部，擴大追查後收網逮人。其中受害婦人是在去年一月接到詐團假冒政府人員來電，稱其涉洗錢，須監管動產、不動產，安排假的「一六五」反詐專線及假檢警與她聯繫、並要她加LINE，婦人被騙陸續交付現金、黃金。

    後來彰化警方在落網車手身上發現一張婦人的「請求暫緩執行凍結令申請書」得知婦人上當，聯繫提醒她，婦人卻認為來電警所是詐團，將此事告知詐團，詐團指派陳冠宇「協助」她，最終仍將房產抵押，再被騙走一千五百萬元。

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