化奧金牌、台大醫學霸 也逃兵役

內政部昨表示，部分役男徵兵檢查異常。經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法，將移送偵查。圖為示意圖，圖中人物與本案無關。 （內政部提供）

2025/02/19 05:30

26歲方男是公立醫院實習醫生 也涉以假病歷逃兵役

〔記者陸運鋒、邱俊福／台北報導〕新北地檢署偵辦妨害兵役案件拘提十一名嫌犯，包括涉嫌協助偽造病歷的李姓仲介三人，另八人則是企圖逃避兵役的役男，除了藝人王大陸外，還有曾獲國際化學奧林匹亞競賽金牌、廿六歲現任公立醫院方姓男實習醫生，王及方男等人都是欲以偽造內科病歷方式逃兵役。

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據了解，卅三歲的王大陸早在十年前就曾被爆出高職畢業後，為了逃避當兵才繼續讀大學，約在去年七、八月時，王眼見自己即將入伍，於是透過友人介紹下聯繫協助躲避兵役的不法集團，對方見知名藝人企圖躲避兵役，從原本收取卅萬元左右，直接獅子大開口索取上百萬元。

此外，被拘提的八名役男除了王大陸擁有藝人身分外，其中還有畢業於建國中學、台大醫學系的學霸方姓男子，他曾在二○一七年獲得國際化學奧林匹亞競賽金牌。

還有以精神疾病騙免疫

警方指出，過去最常見逃避兵役的方式，是以偽造精神方面疾病的病歷，多年前破獲過一宗涉妨害兵役案，主嫌就是因本身常到公立醫院看診，熟知如何通過憂鬱症的鑑定表，對外教導役男如何取得憂鬱症病歷，以達到免役。

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