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    首頁　>　社會

    造假病歷躲避服役 集團助逃兵役 男星王大陸「閃兵」被捕

    藝人王大陸涉妨害兵役，獲交保後離開新北地檢署。（記者潘少棠攝）

    藝人王大陸涉妨害兵役，獲交保後離開新北地檢署。（記者潘少棠攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者陸運鋒、邱俊福／台北報導〕以陳姓男子為首的助逃兵役不法集團，涉嫌協助想躲兵役的役男造假病歷，讓他們免當兵，新北地檢署昨天指揮刑事警察局、新北市警永和分局兵分多路搜索，拘提三名集團成員及八名欲逃兵役的役男，其中包括知名藝人王大陸，這些役男免當兵的手法都是造假內科相關的疾病，檢警正深入追查是否有醫療人員涉案。

    拘提集團3成員及8名役男

    檢警是在去年偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託陳姓主嫌協助免當兵，陳男因另涉他案遭通緝，上月中旬被捕收押；新北檢擴大偵辦，再追出陳男旗下四十四歲李男、五十六歲張男及廿四歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，昨天收網逮人。

    該集團涉以花錢就可以輕鬆躲過兵役為由，對外遊說不想當兵的役男，費用為十萬元至一百萬元，價格高低依時間判定，若要短時間躲過兵役，協助及指導費用較高，若可使用較長時間布局，收費較低。

    檢警追查有否醫療人員涉案

    檢警追查，王大陸等八人，透過友人介紹下得知可閃避兵役，即與該集團聯繫，企圖將「常備役體位」轉換成「免役體位」，這些役男的免役理由大都是高血壓、心臟疾病等，因王大陸是知名藝人，集團直接向他收取一百萬元費用。

    檢警掌握相關事證後，昨天上午兵分十一路前往雙北、中部地區逮捕李男等十一人，詢後依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦。

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