自由日日Shoot》台智光案被重判 還承接市府標案 國民黨北市議員陳重文 涉職權索資、施壓

國民黨籍台北市議員陳重文涉台智光弊案，台北地院去年底將他判刑八年六月，但仍繼續「故技重施」，疑利用職權以索資、施壓公務員方式，拿下北市府標案。（資料照）

2025/02/19 05:30

〔記者楊心慧、陳彩玲／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文涉台智光弊案，台北地院去年底將他判刑八年六月，檢方還查出他設立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」涉資本登記不實；如今又有案外案，陳疑利用職權以索資、施壓公務員方式，協助立展公司近兩年承接金額達三千多萬元的北市府五件標案，誇張的是，他一審被重判後仍不知收斂，繼續「故技重施」，今年一月十六日還拿下北市府五七六萬元的標案。

不知收斂故技重施 五標案計三千萬元

陳重文近期向台北地院聲請發還包含立展公司大小章、存摺等扣押物，指若未發還將影響公司營運，法院於本月四日准許。

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據了解，台北市工務局聯合採購發包中心去年十二月十日招標「一一四年度廚餘前處理設施操作維護」，陳於今年一月，以一貫手法向局處索取廚餘再利用量、再利用方式，以及全市每年的垃圾處理量等資料，隨後立展公司於今年一月十六日以五七六萬元得標，顯示陳重文去年十月獲交保後，繼續運作公司賺錢。

陳重文自二○二二年起，持續向北市相關局處索取包含轄下機關廚餘量、廚餘如何處理等資料，並於二○二三年至二○二五年，承接五件皆和廚餘、推肥、動物排遺等有機廢棄物有關標案，金額三○六○萬四○○元。

檢廉偵辦台智光案，還發現陳重文有多筆不明來源財產，此部分於去年七月首波起訴後，另行分案偵辦，至於其相關公司是否涉及其他弊案，北檢持續調查釐清。

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