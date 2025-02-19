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    首頁　>　社會

    深知自己案件纏身 陳重文擬推妻子參選市議員

    地方盛傳陳重文深知自己案件纏身，將採立委傅崐萁模式，二○二六年縣市議員選舉時，擬推派妻子白惠萍出來選市議員。（資料照）

    地方盛傳陳重文深知自己案件纏身，將採立委傅崐萁模式，二○二六年縣市議員選舉時，擬推派妻子白惠萍出來選市議員。（資料照）

    2025/02/19 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被控施壓北市府局處，租用台灣智慧光網公司（台智光）的網路服務並提高預算，再由他與友人合開的立錡雲端公司承接台智光採購案，圖利五三一萬餘元，台北地院去年底依圖利等罪判陳八年六月徒刑。地方盛傳陳重文深知自己案件纏身，將採立委傅崐萁模式，二○二六年縣市議員選舉時，擬推派妻子白惠萍出來選市議員。

    陳重文目前的有罪案件是施壓台北市社會局，須於市立各公托中心租用台智光網路，不過台北地檢署偵查時還發現，陳重文與台智光董事長李慶煌、顧問陳豐源等人，在台北市警局監視系統專用傳輸網路服務費率案中，涉及貪污、圖利、財產來源不明等罪嫌，正另案偵辦中。

    擬採傅崐萁模式

    白惠萍在北市社會局的台智光弊案中，也被判刑一年，但可易科罰金及緩刑二年。士林、北投區地方人士表示，陳重文深知自己案件纏身，但不想放棄議員之位，擬採「傅崐萁模式」於二○二六年縣市議員選舉，推白惠萍出來選議員，陳已私下向樁腳宣布要派妻子出戰。

    根據二○二二年台北市議員選舉結果來看，陳重文得票數是一萬三六○六票、得票率四．九四％，是最後一名選上，如今深陷弊案，且自知難逃法律制裁，已於審理期間部分認罪，承認偽造文書、業務侵占、公司法等；地方研判，他再選也難選上，因此推妻子接棒，延續政治生涯。

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