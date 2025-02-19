自由日日Shoot》判刑未定讞 都可行使職權 學者：台灣民代監督機制不足

北市議員陳重文一審被依圖利罪重判、還得穿戴電子腳鐐，但照樣可以站在議會殿堂質詢。（資料照）

2025/02/19 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕新竹市長高虹安、宜蘭縣長林姿妙分別因貪污、圖利等罪被判刑，雙雙遭停職，不過身為民意代表的立委傅崐萁，因炒股案判刑定讞入獄，假釋出獄後還能擔任立委，而北市議員陳重文一審被依圖利罪重判、還得穿戴電子腳鐐，但也繼續在當議員。國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔認為，我國對民意代表的監督機制不足，應明訂民意代表的停權和懲戒機制。

高虹安被台北地院認定詐領助理費，依貪污罪判刑七年四月後遭停職；林姿妙因圖利及洗錢等罪，判刑十二年六月後遭停職；傅崐萁二○二○年當選立委就職後，因炒股案判刑定讞入獄，隔年假釋出獄，卻能擔任立委；陳重文去年因圖利罪被一審判刑八年六月、褫奪公權六年，也可繼續擔任議員、行使職權。

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陳重文戴電子腳鐐 照樣議會質詢

北市府的一名資深公務員批評，高虹安、林姿妙等縣市長只要涉案就遭停職，民意代表違法被判刑仍可繼續當民代，以陳重文來看，他戴著電子腳鐐照樣可以站在議會殿堂質詢，並在辦公室脅迫公務員，相當荒謬。

林志潔受訪表示，地方制度法規定涉貪的縣市首長、村里長須停職，以維持公信力，若無罪判決便可復職，但立法委員職權行使法或地方民意代表的職權法規，並無類似規定，故立委或議員一審被判有罪，除非最終判決確定入獄服刑，否則無法停止職權。

林志潔說，立法委員職權行使法應重新調整，目前不論是立委的倫理、專業、自律、保密、愛國、甚至利益衝突迴避等要求皆相當寬鬆，我國對民意代表的監督機制非常不足。

林志潔以美國為例，美國國會設有專業倫理辦公室，可懲戒、要求議員悔過、將議員停權，甚至將議員驅逐出國會，功能強大；反觀台灣對立委的約束，最強只有罷免，且不分區立委還無法罷免，相關懲戒手段付之闕如，實有改進必要。

林志潔：應明訂停權和懲戒機制

林志潔認為，針對民意代表的法規，應優先建立倫理規範、利益衝突迴避機制，以及對曠職、失職、洩密等行為的內部與外部懲處，並研議在相關法規中明訂民意代表的停權和懲戒機制，以確保公平性與一致性；不但能確保民代行為符合專業倫理，也能約束不分區立委，使無法被罷免的不分區立委也能謹守分際、戮力從公。

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