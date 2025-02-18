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    首頁　>　社會

    行駛路肩辯閃砂石車 法官打臉駁回

    台中張姓男子違規行駛台74線快速道路路肩，辯稱為了閃砂石車的緊急避難行為應不予處罰，遭台中高等行政法院法官打臉，維持原處分。（記者陳建志攝）

    台中張姓男子違規行駛台74線快速道路路肩，辯稱為了閃砂石車的緊急避難行為應不予處罰，遭台中高等行政法院法官打臉，維持原處分。（記者陳建志攝）

    2025/02/18 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中張姓男子開自小貨車行經台七十四線南屯路段，違規行駛路肩遭檢舉，員警審視行車紀錄器影像確認違規，依法開出四千元罰單，張男不服提出行政訴訟，主張是為了閃避外側車道的砂石車，出於自我保護才會開進路肩，是緊急避難的行為應不予處罰，不過台中高等行政法院法官勘驗影像後打臉，駁回張男之訴，維持原處分。

    這名張姓男子去年七月廿日駕駛自用小貨車，行經台七十四線南屯路段，卻違規行駛路肩，遭路過民眾的行車紀錄器錄下並向警方檢舉，員警審視採證資料，確認有「行駛快速公路違規使用路肩」的違規行為，依法開單舉發，張男不服提出申訴，原處分機關認為違規事實明確，裁處張男四千元罰鍰，張男不服，提起行政訴訟。

    張男主張，因當時外側車道有大型砂石貨車，是出於自我保護緊急避難行為。台中高等行政法院法官當庭勘驗行車紀錄器影像發現，當時行駛在張男左側外側車道的大貨車已超越他的車子。

    法官認為張男緊急避難的主張並不可採信；況且縱使當時左側外側車道有其他車輛致其無法變換車道，並不意謂他就可任意行駛該路段路肩，原處分裁處張男罰鍰四千元，並無違誤，駁回張男之訴。

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