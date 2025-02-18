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    龍發堂解散7年多 仍有4患者未安置

    高雄市龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。 （記者蘇福男攝）

    高雄市龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。 （記者蘇福男攝）

    2025/02/18 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市路竹區龍發堂爆發法師虐待收容人，將人綑綁於地下室鐵床長達四個月，衛生局依違反精神衛生法、長期照護服務法，對龍發堂開罰三十三萬元，因龍發堂非專業精神病患收容機構，卻仍收容四名患者，今年一月也被開罰六萬元。

    龍發堂是台灣早期傳統收容精神病患者的地方，但非合法的專業機構，二○一七年十月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情之後遭強制解散，高雄市衛生局於二○一八年二月協助將龍發堂約五百名收容人移出，並安置於合法立案機構收治，僅容留約二十七名精神疾病個案，並持續稽查及輔導合法化。

    至今七年多來，龍發堂尚有四名精神疾病個案因狀況較為複雜，仍未被安置，未料，二○二三年八月發現法師以鐵鍊綑綁簡姓收容人在鐵床上達四個月之久，衛生局依違反精神衛生法處分三萬元罰鍰、違反長期照護服務法處分三十萬元罰鍰，並立即啟動強制安置作業。

    衛生局指出，精神衛生法於二○二四年十二月十四日修正施行「龍發堂條款」，即精神病患須收容在專業機構，要求龍發堂立即轉銜安置在堂個案，但今年一月六日至龍發堂稽查，發現仍提供四名精神疾病個案住宿的事實，依違反精神衛生法裁罰龍發堂負責人六萬元，並將依法持續稽查並協助安置，以保障精神個案權利。

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