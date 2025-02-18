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    首頁　>　社會

    曾非法收容千名精障 龍發堂因群聚感染解散

    高雄市龍發堂曾收容上千名精神病患，獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。（記者蘇福男攝）

    高雄市龍發堂曾收容上千名精神病患，獨創「感情鍊」民俗療法，引發醫療人權爭議。（記者蘇福男攝）

    2025/02/18 05:30

    獨創「感情鍊」民俗療法引發爭議

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市龍發堂曾收容上千名精神病患，一度是全國最具規模的精神患者收容機構，因政府長期輔導轉型未成功，加上土地等問題，龍發堂遲未合法化，二○一七年爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，約五百名堂眾遭全數移出，分由高雄長庚、凱旋等醫院收治安置。龍發堂再度傳出私行拘禁爭議，讓民眾又勾起龍發堂過往記憶。

    龍發堂開山祖師釋開豐（俗名「李焜泰」），一九七○年在路竹一甲祖產農地搭蓋茅屋出家修行，當時受人之託管教一名精神病患，為避免患者留在屋中燒掉房子，釋開豐將他和精神病患的褲帶連結在一起生活，病患病情竟奇蹟好轉，於是成立龍發堂，收容遭社會排擠的精神病患。

    龍發堂獨創「感情鍊」民俗療法，將一條鐵鍊分別扣在症狀比較輕微和嚴重的患者腰際，讓兩人生活作息在一起，宣稱可達到「以動帶靜」、「以靜制動」的平衡效用，卻也因此引發醫療人權的爭議。

    一九九○年底立法院三讀通過「精神衛生法」，龍發堂皆未符合法令規定，釋開豐索性祭出「解散龍發堂」絕招，頓時引起眾多家屬恐慌，多年來中央與地方政府設法協助輔導轉型，卻一直未成功，加上土地等問題，龍發堂遲未合法化。

    二○一七年七月龍發堂驚爆阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，高市衛生局強行介入處置，將五○三名堂眾全數移出，龍發堂暫停精神障礙者照護業務，五○三名堂眾分由高雄長庚、凱旋醫院及台中榮民總醫院灣橋分院協助收治，終結龍發堂近半世紀非法收容精神病患爭議，不料又傳出病患疑似遭私刑凌虐的情事。

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