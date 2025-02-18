《屏東》台88線又傳「二次車禍」 擬增照明設備

台八八快速道萬丹段前晚一名女駕駛被後車高速撞飛死亡現場。（屏縣消防局提供）

2025/02/18 05:30

追撞前車停車後 放三角警示牌、退至分隔島旁 竟遭後車撞飛、輾斃

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕台八八快速道路屏東端接連發生駕駛人因車禍事故放置三角警示牌提醒後車，卻慘遭車輛高速撞死案件，引發議論。警方表示，快速道路或高速公路發生車禍及車輛故障時，駕駛人除要打開警示燈外，也要儘快撤離到安全區域，防止二次傷害；公路局也將研議在事故路段增加照明設備的可行性。

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三個月三起 已釀成二死一傷

台八八快速道路萬丹段十六日晚間有兩部轎車發生追撞事故，因情況並不嚴重，後車張姓女駕駛及前車張姓男駕駛下車到後方擺放三角警示牌後，二人站在分隔島旁等待警方到場，卻遭同方向李姓男子駕駛的轎車高速追撞，張女直接被撞飛到對向車道，再遭對向行經車輛二次輾過，當場死亡，張男則手部、臉部受傷送醫。

去年也發生拿警示牌時 被車撞死

警方事後對相關駕駛人進行酒測皆為○，十七日有三名疑似輾過張女的駕駛人到案說明，警方已調閱相關監視器及採集相關跡證釐清責任。

去年十二月十一日在台八八竹田路段也發生一名洪姓婦人因車輛故障，停車到後車廂拿出三角警示牌時，被後方砂石車追撞致死。另一起類似交通事故發生於十二月六日，一名駕駛自撞後又被後方來車撞成重傷，該路段短短三個月內接連發生「二次車禍」，釀成二死一重傷，引起地方議論。

警示標誌應置放事故後方80公尺

警方表示，駕駛人在快速道路發生事故時，應立即開啟警示燈，評估環境安全後再擺放三角警示標誌，並迅速撤離至安全地帶，同時撥打一一○報案，避免發生二次事故。

警方提醒，如果只是單純的追撞事故，可自行拍照後、並保留行車記錄器交給警方處理，不必等員警到現場處理，快速道路因車速快，三角警示標誌應置放事故後方八十公尺處，以確保安全。

公路局南區養護工程分局表示，台八八車速以萬大橋路段分界，高雄段因車多速度較慢，屏東段速度因車輛少而較快，因此發生車禍往往更嚴重，因應這次交通事件，將在勘查後評估增加照明或相關警示設施的可行性，減少類似事故發生。

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