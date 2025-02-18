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    首頁　>　社會

    台中大爆炸第5天 ／新光三越現場公安維護仍差

    氣爆第5天，台中新光三越迄今未送加強防護措施，都發局怒法律責任自負。（記者蘇孟娟攝）

    氣爆第5天，台中新光三越迄今未送加強防護措施，都發局怒法律責任自負。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/18 05:30

    加強防護計畫不及格被退件

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越氣爆釀重大傷亡，遭勒令停業，因氣爆造成建築毀損，台中市都發局二度要求業者須提報加強防護計畫備查卻未獲送件，都發局為此指事故現場公安維護情形不佳，已涉及公共危險，由該公司負全部法律責任，新光三越趕在昨日下午送件，但因送件內容僅「鷹架架設工程」，未附建築物外牆搶修施工計畫書，因此遭都發局退件，並限三月十五日前提出，但外牆立即危險物清除要今天內完成，否則開罰。

    外牆危險物今不清除就開罰

    台中新光三越氣爆災後建物毀損嚴重，都發局要求業者須立即改善有安全疑慮的外牆毀損物，並提加強防護計畫備查，但業者遲未改善及提計畫，因意外現場迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，都發局昨再發文限新光三越十八日前完成外牆立即危險物清除，若未完成即開罰；新光三越指出，因涉專業委請建築師擬定加強防護計畫後，昨日下午已派人親送件；至於現場危險物拆除作業因很多需要搭鷹架後安全拆除，也委請專業建築師進行中。

    但都發局指出，因新光送出的計畫僅見「鷹架架設工程」，未附建築物外牆搶修施工計畫書，也就是既未說明用途也未見實際安全改善措施，已予退件。

    外界關切何時能開放進入取物，都發局指出，業者應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及所涉樓層安全無虞證明文件，除報都發局備查外，另應洽檢警消等機關同意才得以進入。

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