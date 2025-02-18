碎屍魔家牛排刀 符合屍塊切痕

警方在前鎮河及港區碼頭打撈屍塊，連日都有進展。 （記者洪臣宏攝）

2025/02/18 05:30

楠梓林婦左臉、左掌未完全腐壞 採到切割面的工具痕跡

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案，檢警從嫌犯張介宗住處公寓搜到的兩把刀械，包括疑似牛排刀和剪刀各一把，專案小組確認牛排刀用來肢解屍體，剪刀不排除行凶、肢解都用到，檢警從撈獲的左臉頰、左手掌屍塊上切割斷面，有不規則鋸齒痕，疑似吻合張嫌住處查扣的牛排刀工具痕跡，這兩屍塊都是失蹤的楠梓林婦所有。

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打撈12天 尋獲69塊屍塊

據了解，這兩塊關鍵屍塊分別在二月八日、九日打撈上來，其中二月八日打撈到林婦的左耳朵，據悉有連著左臉頰的部分皮肉組織，皮面切割處留有鋸齒狀工具痕跡；另二月九日撈獲林婦左手掌，手掌斷面在關節處，斷面皮肉組織尚未完全腐壞，鑑識人員也順利採到切割面的工具痕跡。

這兩塊較完整的屍塊皮層表面，傳與在張嫌住處查扣的牛排刀鋸齒排列吻合，警方透露，經比對現場查扣刀具，確實與撈獲部分人體組織切割斷面的工具痕跡雷同。

這兩塊屍塊浮出河面被撈獲，使案情有所突破，連結棄屍地與分屍現場的關聯性，檢警形容兩塊關鍵屍塊，是失蹤楠梓林婦藉此申冤向凶嫌討公道。

張介宗殺害分屍三名婦女，屍塊疑似陸續棄置前鎮河，高市警方昨天進行第十二天打撈，配合天氣放晴，在高雄港第廿七號碼頭渠底尋獲七塊疑似人體皮膚組織，將進一步化驗比對；之前打撈的骨頭證實為雞骨頭，至昨天累計打撈起六十九塊屍塊。

警方打撈行動連日都有進展，包括十件可疑衣物，其中兩件有燒灼痕跡且疑帶血跡，其中一件水藍色上衣與張介宗衣物雷同，經化驗上述衣物均無血跡反應，並非該案證物。

高市刑警大隊技正林孝治表示，農曆十五日（國曆二月十二日）起陸續打撈出多塊屍塊，經潛水人員研判，可能是當天大潮將前鎮河沿岸涵洞沉積物帶出來，並由河水沖到第廿五至廿七號碼，該處有水流匯集形成漩渦，最近尋獲屍塊都在附近，將持續打撈作業。

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