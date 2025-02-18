新北地院廁所遭裝針孔 自家人男女通吃 偷拍1年多

民進黨立委林淑芬、林月琴質疑司法機關頻爆偷拍醜闖，嚴重打擊司法公信力。（記者謝君臨攝）

2025/02/18 05:30

50多歲佐理員承認偷拍

〔記者謝君臨／台北報導〕「民眾去法院尋求正義，結果被偷拍，情何以堪？」民進黨立委林淑芬、林月琴昨共同舉行記者會，指接獲陳情，新北地方法院一月初傳出偷拍事件，且時間長達一年以上，涉案人更是「自己人」，是一名到職十多年的五旬佐理員，但新北地院卻未請求搜索，讓涉案人得以滅證，二位立委要求司法機關應提出有效預防作為，莫讓姑息文化成為司法改革的絆腳石。

林淑芬、林月琴昨舉行「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會。

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林淑芬表示，近年來，司法機關內部頻頻爆出偷拍醜聞，從警察、書記官、保全人員到佐理員，都曾涉嫌在公共空間裝置針孔，最新案件是發生在新北地院板橋簡易庭。這不僅嚴重侵犯受害者隱私權，更對司法機關的公信力造成嚴重打擊。

立委指沒搜索宿舍助滅證

林淑芬指出，她接獲陳情，新北地院今年一月間，因有法警如廁時發現有偷拍針孔，經調閱監視器影像後，確認偷拍的人是到職十多年的五十多歲男性佐理員。

林淑芬說，該員坦承裝置地點包括前棟三、四樓男、女廁及飲水機地上、後棟二樓女廁，甚至不定時更換地點，偷拍期間長達一年多，初估受害人數至少數十人以上，男女均有，導致人心惶惶，但新北地院卻因該員宿舍物品過於雜亂，沒有請求搜索，讓該員得以滅證，恐助長偷拍的氾濫。

男女廁及飲水機被裝針孔

林淑芬也提出二項要求：加強工作場所隱私保護；司法機關應公開透明處理偷拍案件。她強調，司法機關應立即採取具體行動，透過完善監督及預防機制、提升隱私保護措施等方式，全面遏止偷拍行為的發生。

林月琴也提出四點呼籲，務必請檢警調全力偵辦。包括強烈要求扣留偷拍者相關電子設備，避免其消滅證據；其次，若有未成年者不雅畫面，恐觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」，甚至有散布、外流可能，務必查明；第三，匿名比對避免傷害擴大；釐清背後是否有購買交易行為，將影像販售到暗網等謀取暴利。

林月琴也呼籲，過去偷拍行為較常出現在商業場所，近年包含在學校等公家機關事件層出不窮，公部門總務或環境管理部門應加嚴管理，定期檢視廁所等私密場域，或透過相關科技設備輔佐，以維護公務同仁及洽公國人一個安全舒適環境。

新北地方法院1月初傳出偷拍事件，時間長達1年以上，涉案人是一名到職10多年的5旬佐理員。（資料照）

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