鐵鍊綑綁收容人4個月 高雄龍發堂再爆私行拘禁 法師起訴

龍發堂地下室鐵床。（記者蔡清華翻攝）

2025/02/18 05:30

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕專收容精神障礙患者的高雄市龍發堂寺院，再度傳出私行拘禁爭議，寺院內管理幹部心秋法師前年四月起，涉嫌以鐵鍊綑綁收容人於鐵床上長達四個月，橋頭地檢署偵結，依私行拘禁等罪嫌起訴心秋法師。

員警見收容人鎖鐵床 鐵鍊綁腳

調查指出，龍發堂已被高市衛生局解散，並禁止收容精障患者，但仍暗中持續收容少數個案。前年八月六日，因個案發生爭執爆發肢體衝突，警方獲報到場了解，員警在堂內巡查時，於地下室赫然發現一名簡姓男個案，腰部、右腳腳踝遭鐵鍊綑綁，被鎖在鐵床上長達四個月，其腳踝因遭鐵鍊長期綑綁，已破皮受傷。

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龍發堂管理幹部林姓心秋法師指稱，簡男因性情不穩定，不聽從管教，經家屬同意下，將他「安置」在地下室，平時均有固定時間提供食物，以及處理其排泄衛生，並非拘禁。但簡男自己及其家屬均否認同意「龍發堂」以鐵鍊綑綁的拘禁作為，並主張提告。

院內另一名中度精神障礙的陳姓女個案，也出面指控，前年八月七日之前某日，心秋法師持棍棒毆打她的小腿，致右側小腿挫傷。

心秋法師：安置地下室 沒虐待

檢警會同高市府衛生局前往稽查訪談，認定林姓心秋法師涉犯刑法私行拘禁、與普通傷害等罪嫌，經偵查終結，對林提起公訴。

心秋法師昨獲悉被起訴，情緒低落、沮喪，只簡短表示，中重度精障的孩子照顧不易，管理幹部不會故意虐待，一切靜待司法公平審判，其餘不願多談。

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